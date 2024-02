Tumori: Bellucci sconfigge il cancro grazie alla ricerca (75 caratteri)

Il Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, parla dell’impatto del cancro e dell’importanza della ricerca

Il cancro è una malattia che colpisce molte persone, anche nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Questo è quanto affermato dal viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, durante il convegno ‘Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica’, organizzato dalla Fiagop presso la Camera dei deputati. Bellucci ha condiviso la sua esperienza personale, avendo affrontato il cancro in prima persona oltre 20 anni fa. Ha sottolineato l’importanza di cure adeguate e di una ricerca mirata per salvare vite umane.

La lotta contro il cancro e la perdita dei genitori

Durante il suo intervento, Bellucci ha parlato anche della perdita dei suoi genitori nel corso dei 36 mesi in cui ha combattuto contro il cancro. Questo tema è molto vicino al cuore della viceministro, che conosce bene le complessità che la malattia porta con sé. Ha sottolineato che la cura dei bambini affetti da cancro deve essere una priorità per ogni politico e istituzione, non solo per quanto riguarda la malattia in sé, ma anche per il benessere emotivo e psicologico dei pazienti. Il cancro può sconvolgere la vita di una persona e mettere in discussione tutte le certezze.

Il sostegno del governo al Terzo settore e all’oncologia pediatrica

Bellucci ha poi parlato del sostegno del Ministero del Lavoro al Terzo settore. Nel corso degli ultimi 15 mesi, il ministero ha stanziato 6 milioni e 200mila euro per sostenere le attività di oncologia pediatrica e le associazioni che si occupano di questa importante causa. Questo sostegno finanziario è fondamentale per garantire che le famiglie e i pazienti non si sentano soli durante il difficile percorso della malattia. Bellucci ha assicurato che il governo continuerà a investire risorse per garantire a tutti il diritto alla vita e al supporto necessario.

In conclusione, il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, ha condiviso la sua esperienza personale con il cancro e ha sottolineato l’importanza della ricerca e delle cure adeguate. Ha anche evidenziato il sostegno del governo al Terzo settore e all’oncologia pediatrica, con l’obiettivo di garantire che nessuno si senta solo durante la lotta contro il cancro.

