Tumori infantili: Cure nei migliori centri con monitoraggio a casa grazie alla Rete

Presidente Viti: “500 case alloggio e 34 associazioni per accogliere i piccoli e le famiglie”

Il presidente della Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica (Fiagop), Paolo Viti, ha sottolineato l’importanza di garantire le migliori cure ai bambini affetti da malattie oncologiche. Durante il convegno ‘Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica’, Viti ha evidenziato l’impegno della Fiagop nel fornire supporto alle famiglie che si trovano lontano dai centri di eccellenza. “Noi abbiamo credo 500 case alloggio sparse su tutto il territorio nazionale perché ospitiamo queste famiglie che arrivano da lontano”, ha dichiarato Viti. Inoltre, Fiagop conta su 34 associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale, garantendo così un supporto capillare.

La necessità di una buona organizzazione della Rete nazionale dei tumori rari

Viti ha espresso rammarico per l’assenza delle Regioni al convegno, sottolineando che molte aree del territorio nazionale non dispongono di strutture per la cura dei tumori pediatrici. “In considerazione dei numeri relativamente piccoli di tali malattie, è comprensibile che non tutte le terapie possano essere erogate presso tutti i distretti”, ha affermato Viti. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di una buona organizzazione della Rete nazionale dei tumori rari per garantire la qualità delle cure e migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Investimenti nella ricerca e cure palliative

Il presidente Fiagop ha sottolineato la necessità di maggiori investimenti nella ricerca sui tumori pediatrici, sia a livello nazionale che europeo, al fine di ridurre il numero di bambini che muoiono ogni anno. Inoltre, Viti ha evidenziato la carenza di attrezzature e strutture per le cure palliative. “Ogni ospedale dovrebbe avere un reparto di cure palliative, ogni ospedale pediatrico lo dovrebbe avere”, ha affermato Viti. Ha anche sottolineato l’importanza delle associazioni che si spostano per fornire assistenza, ma ha evidenziato la necessità di una maggiore presenza di tali servizi in tutto il territorio.

Parallelamente al convegno, la Fiagop ha organizzato due iniziative in tutta Italia. La prima è ‘Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni’, che prevede la messa a dimora di centinaia di queste piante simbolo di vita e solidarietà. La seconda iniziativa è ‘Ti voglio una sacca di bene’, che promuove la donazione di sangue e piastrine presso i centri trasfusionali degli ospedali. Le trasfusioni di sangue sono fondamentali per la cura dei bambini affetti da tumori pediatrici.

In conclusione, il presidente Viti ha sottolineato l’importanza di garantire le migliori cure ai bambini affetti da tumori pediatrici, sia attraverso l’organizzazione di una rete nazionale efficace che attraverso investimenti nella ricerca e nelle cure palliative. La Fiagop continua a svolgere un ruolo fondamentale nel fornire supporto alle famiglie e promuovere iniziative di sensibilizzazione.

About The Author