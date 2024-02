Turista rapinato e abbandonato nudo vicino Termini

Rapina a un turista inglese nei pressi della stazione Termini a Roma

Un turista inglese di 22 anni è stato vittima di una rapina la scorsa notte nei pressi della stazione Termini a Roma. L’aggressione è avvenuta in via Principe Amedeo, all’angolo con via Cavour. Il giovane è stato minacciato da tre individui armati di coltello, che lo hanno spinto e derubato della sua felpa, scarpe, portafoglio e cellulare. Durante l’aggressione, il turista ha riportato lievi ferite alle mani. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta attualmente indagando sull’accaduto. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca della banda responsabile di questa rapina.

Continuano le aggressioni nella zona della stazione Termini

Purtroppo, questa rapina non è un caso isolato nella zona della stazione Termini a Roma. Si tratta di un fenomeno che si verifica principalmente durante le ore notturne. Il 3 gennaio scorso, sempre di notte, una donna di 50 anni è stata vittima di un’aggressione mentre attendeva l’autobus di fronte alla stazione ferroviaria. Un uomo si è avvicinato a lei senza motivo apparente e l’ha colpita con un pezzo di legno, causandole la frattura della tibia. Fortunatamente, l’uomo è stato immediatamente bloccato da una pattuglia di polizia che stava effettuando controlli nell’area della stazione Termini, che era particolarmente presidiata durante le festività natalizie. Durante l’arresto, l’aggressore ha opposto resistenza, calciando e mordendo una poliziotta e danneggiando il lunotto della volante. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. La donna, invece, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura scomposta e ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.

La sicurezza nella zona della stazione Termini è una priorità

Le continue aggressioni e rapine nella zona della stazione Termini a Roma richiedono un’azione immediata per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. È fondamentale aumentare la presenza delle forze dell’ordine e intensificare i controlli nella zona, soprattutto durante le ore notturne. Inoltre, è necessario promuovere una maggiore collaborazione tra la polizia e le autorità locali per individuare e arrestare i responsabili di questi crimini. Come sottolineato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, “La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e non possiamo permettere che episodi come questi mettano a rischio la tranquillità della nostra città”. È importante che tutti si sentano al sicuro quando si trovano nella zona della stazione Termini, che è un punto di passaggio fondamentale per i turisti e i cittadini romani. Solo attraverso un’azione congiunta delle autorità e della comunità locale sarà possibile contrastare efficacemente questi atti criminali e ripristinare la sicurezza nella zona della stazione Termini.

