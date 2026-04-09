“Tutti giù per terra!”: il libro solidale per aiutare i bambini vittime della guerra presentato a Ostia

Ultimo aggiornamento il 9 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Sabato 11 aprile alle ore 18, presso Casa Clandestina, verrà presentato il libro “Tutti giù per terra!”, una silloge poetica nata per sostenere i piccoli sopravvissuti dei conflitti, con particolare attenzione alla drammatica situazione di Gaza.

Il progetto ha un obiettivo chiaro: trasformare la cultura in aiuto concreto. L’intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto a Emergency, impegnata nelle cure mediche in zone di guerra.

Un titolo che da gioco diventa denuncia

“Tutti giù per terra!” è una frase che richiama immediatamente l’infanzia, il gioco, la leggerezza. Ma oggi, in molte parti del mondo, assume un significato completamente diverso: quello della distruzione.

Case, scuole, ospedali e vite umane ridotte in macerie. Tra le vittime, migliaia di bambini, privati di tutto: sicurezza, famiglia, futuro.

Il libro nasce proprio da questa consapevolezza: raccontare, attraverso la poesia, una realtà che non può essere ignorata.

Un progetto nato dalla volontà di aiutare

L’idea prende forma dalle parole di Manuela Minelli, tra le ideatrici del progetto:

mentre noi viviamo la nostra quotidianità, in altre parti del mondo c’è chi affronta ogni giorno la guerra e la perdita.

Insieme a lei, le autrici:

Francesca Grimaldi

Veronica Manara

Cinzia Marulli

hanno trasformato un senso di impotenza in azione concreta.

La risposta è stata la scrittura: poesie di guerra e di pace, capaci di dare voce a chi non ne ha più.

Arte e poesia per raccontare l’indicibile

Il libro è arricchito dalle opere dell’artista Sergio Viscardi, che attraverso colori e immagini denuncia le ingiustizie del mondo.

Il progetto grafico è stato curato da Giulia Gorga, che ha contribuito anche con una propria poesia.

Durante la presentazione, l’attrice Giorgia Locuratolo interpreterà alcuni brani del libro, dando voce alle emozioni contenute nelle pagine.

Un successo nato dal passaparola

Nonostante sia un progetto totalmente autofinanziato, “Tutti giù per terra!” ha ottenuto risultati sorprendenti:

oltre 100 copie vendute in una sola settimana

già arrivato alla seconda ristampa

diffusione spontanea grazie al passaparola

Un segnale forte di quanto il pubblico senta il bisogno di iniziative autentiche e solidali.

Perché acquistare “Tutti giù per terra!”

Acquistare questo libro significa:

sostenere concretamente i bambini vittime della guerra

contribuire alle attività mediche di Emergency

promuovere cultura, arte e sensibilizzazione

È un gesto semplice, ma carico di significato.

Evento di presentazione a Ostia: tutte le informazioni

📍 Luogo: Casa Clandestina

📅 Data: Sabato 11 aprile

🕕 Orario: 18:00

Durante l’evento:

letture poetiche dal vivo

mostra delle opere artistiche del libro

incontro con le autrici

Un invito alla memoria e alla responsabilità

“Tutti giù per terra!” è molto più di un libro: è un invito a ricordare cosa significa essere bambini.

Tra giochi, risate e innocenza, ma anche tra diritti fondamentali che oggi, per troppi, vengono negati.

Regalarlo – agli altri o a se stessi – significa contribuire a far sì che quella frase torni ad essere solo un gioco.

E non più una tragica realtà.