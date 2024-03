Twilight: La Celebre Saga si Trasforma in una Serie TV Animata

Panoramica su Twilight diventa una Serie TV Animata da Lionsgate

Lionsgate annuncia che Twilight, celebre saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer, verrà trasformata in una serie tv animata. La notizia è stata lanciata dal The Hollywood Reporter, fonte autorevole nel mondo del cinema e della televisione. Nonostante i dettagli siano ancora scarsi, è stato confermato che il progetto è ancora in fase iniziale di sviluppo. Sembra che più piattaforme di streaming siano interessate alla serie, anziché le emittenti tradizionali, ma nulla è stato deciso ufficialmente. La casa di produzione Lionsgate Television ha incaricato la sceneggiatrice statunitense Sinead Daly, nota per aver lavorato su diverse serie televisive di successo, di definire la trama di questa nuova avventura televisiva legata a Twilight.

Incontri e Collaborazioni per Dare Vita alla Serie TV di Twilight

Attualmente, Sinead Daly sta collaborando strettamente con Lionsgate per definire l’approccio narrativo della serie. Non è ancora chiara la direzione che prenderà la serie tv: se si tratterà di un remake dei romanzi originali o se esplorerà nuove storie nel mondo di Bella, Edward e Jacob. Nonostante ciò, si vocifera che l’autrice Stephenie Meyer sarà coinvolta nel progetto in un ruolo consultivo. A distanza di quasi un anno dall’annuncio iniziale, il progetto prende forma e diventa ufficiale: Michael Burns, vice presidente di Lionsgate Television, ha confermato che la serie basata su Twilight sarà animata, distinguendosi quindi dai film live-action.

Il Successo di Twilight e L’Impegno di Stephenie Meyer nel Mondo delle Serie TV

Il franchise di Twilight ha rappresentato uno dei maggiori successi cinematografici degli ultimi anni, con un incasso complessivo di oltre 3 miliardi di dollari. Stephenie Meyer, autrice dei romanzi originali, ha già avuto esperienze nel mondo televisivo, collaborando con Starz per la serie The Rook. Tuttavia, Meyer abbandonò il progetto a causa di divergenze creative dopo la conclusione delle riprese dei primi due episodi. La notizia della trasformazione di Twilight in una serie tv animata ha suscitato grande interesse tra i fan della saga, confermando il costante legame che esiste tra le opere di successo e il mondo dell’intrattenimento televisivo.