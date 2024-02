Ucciso orso M90 in Val di Sole: animalisti protestano

L’orso M90 abbattuto dopo il via libera della Provincia di Trento

L’orso M90 è stato abbattuto nella Val di Sole, in Trentino, poche ore dopo che il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un decreto per autorizzare la sua uccisione. Il Corpo forestale è stato incaricato di individuare l’animale e procedere con l’abbattimento.

Numerosi avvicinamenti e proteste degli animalisti

L’orso M90 era stato radiocollare nel settembre 2023 e fino al 28 gennaio erano stati segnalati 12 avvicinamenti in zone residenziali e 3 casi in cui l’orso aveva seguito intenzionalmente delle persone. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha criticato la decisione di abbattere l’orso, sottolineando la protezione di cui gode la specie a livello europeo e il rispetto della biodiversità. La Lav ha denunciato la mancanza di tempo per presentare un ricorso e ha annunciato che continuerà a lottare per ottenere giustizia per M90 e gli altri orsi uccisi.

Manifestazione degli animalisti e appello al governo

Sabato 10 febbraio è prevista una manifestazione nazionale a Trento contro la gestione dei grandi carnivori in Trentino. Numerose associazioni animaliste parteciperanno alla protesta, che è supportata anche dal giornalista Andrea Scanzi e dalle attrici Caterina Murino ed Elisa d’Eusanio. Gli attivisti hanno sottolineato che la responsabilità non è solo delle istituzioni locali, ma anche delle istituzioni nazionali. Nel frattempo, l’associazione Centopercentoanimalisti ha annunciato una manifestazione davanti al Centro di recupero per la fauna alpina al Casteller, a Trento, per il 2 marzo.

Il ministro dell’Ambiente chiede soluzioni alternative

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha dichiarato che l’abbattimento non può essere l’unica soluzione e che è necessario trovare alternative per garantire una convivenza pacifica con gli orsi. Ha mobilitato tutte le strutture del Ministero per definire una strategia tempestiva che eviti l’abbattimento come soluzione estrema.

Fonte: ANSA

About The Author