Ucraina: Ostacolo Trump per gli aiuti Usa?

Un accordo raggiunto al Senato per gli aiuti all’Ucraina e le misure sul confine

Dopo settimane di negoziati, il Senato degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo che permetterebbe di sbloccare i 60 miliardi di dollari di aiuti destinati all’Ucraina. Questo accordo include anche misure più severe per il controllo del confine con il Messico, al fine di rallentare il flusso di migranti. Il presidente Joe Biden ha elogiato l’intesa, sottolineando che contiene “le riforme più severe e giuste della politica del confine degli ultimi decenni che sostengo con vigore”.

La Camera non intende mettere ai voti il testo

Nonostante il testo includa misure richieste da tempo dai repubblicani, come regole più severe per l’asilo e la fine della pratica di “catch and release”, che prevede il rilascio degli irregolari fermati al confine, la leadership della Camera ha già annunciato che non intende mettere ai voti il testo se sarà approvato al Senato. Lo Speaker Mike Johnson ha criticato il numero eccessivo di ingressi quotidiani, ma la realtà è che la maggioranza repubblicana alla Camera è influenzata principalmente da Donald Trump, che non vuole che Biden firmi riforme più severe sul confine per poterlo attaccare sulla questione dell’immigrazione durante la campagna elettorale.

I repubblicani della Camera metteranno ai voti solo i fondi per Israele

I repubblicani della Camera hanno annunciato che nei prossimi giorni metteranno ai voti una misura per approvare solo i 14 miliardi di dollari destinati ad Israele, senza includere i fondi per l’Ucraina. Questa decisione è un’altra questione controversa per lo Speaker della Camera. Mentre nell’accordo dei repubblicani al Senato sono inclusi tutti i fondi, per un totale di 118 miliardi di dollari, compresi quelli per l’Ucraina, Israele e altre priorità di politica estera, oltre a 20 miliardi di dollari per il controllo del confine.

In conclusione, l’accordo raggiunto al Senato per gli aiuti all’Ucraina e le misure sul confine rappresenta un’opportunità unica per chiudere il confine aperto e proteggere la nazione. Tuttavia, la sfida sarà ottenere il sostegno necessario da parte dei senatori repubblicani, considerando l’opposizione di Donald Trump. Sarà interessante vedere come si svilupperanno i prossimi voti e se l’accordo riuscirà a superare gli ostacoli politici.

