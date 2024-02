Ucraina perde Avdiivka, Putin esulta: Biden incolpa il Congresso USA

Ucraina si ritira da Avdiivka: la Russia celebra la conquista

La Russia festeggia la conquista di Avdiivka mentre l’Ucraina si ritira dalla città devastata. Il presidente Vladimir Putin esulta per il successo ottenuto dopo due anni di guerra e lo sfrutta per la sua campagna elettorale, con la vittoria già in vista. Informato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu sull’operazione compiuta, il leader russo invia un telegramma alle truppe che hanno preso il controllo della città ridotta in rovina.

Dall’altra parte del fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a implorare un segnale dagli Stati Uniti. Le ultime notizie dal fronte confermano che le armi e gli aiuti bloccati dal Congresso americano sono essenziali per Kiev, che si trova in una situazione critica.

Sblocco delle forniture da 61 miliardi: l’appello di Zelensky al Congresso

Dopo aver ottenuto il via libera dal Senato, ora l’Ucraina ha bisogno del voto favorevole della Camera per sbloccare le forniture per un valore di 61 miliardi di dollari. Zelensky si rivolge alla conferenza stampa con la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris a Monaco, esprimendo la sua speranza in una decisione positiva da parte del Congresso. “Questo pacchetto di aiuti è vitale per noi”, sottolinea il presidente ucraino.

Pressione su Trump e il Congresso: Biden critica l’inerzia

Il presidente americano Joe Biden critica l’inerzia del Congresso nel fornire aiuti all’Ucraina, sottolineando che la ritirata delle forze ucraine da Avdiivka è stata causata dalla mancanza di rifornimenti dovuta all’inazione del legislatore. Biden ribadisce l’importanza di approvare rapidamente i fondi per sostenere le forze ucraine e sottolinea il forte sostegno bipartisan per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La questione si concentra sull’influenza di Trump su alcuni repubblicani al Congresso, che bloccano da mesi l’approvazione degli aiuti. Il presidente ucraino Zelensky rinnova l’invito a Trump per mediare nella crisi, mentre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolinea l’urgenza di prendere decisioni tempestive per evitare ulteriori perdite di vite sul fronte ucraino.

About The Author