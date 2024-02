Ucraina-Russia: Biden critica Putin per i suoi errori di calcolo

Joe Biden: Putin ha fatto male i calcoli

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato una dichiarazione dalla Casa Bianca in vista del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un grave errore di valutazione. In un passaggio della dichiarazione, Biden ha affermato:

“Putin ha fatto male i calcoli. Agli americani e alla gente in tutto il mondo è chiaro che la posta in gioco di questo scontro va oltre l’Ucraina.”*

Nuove sanzioni contro la Russia

Biden ha evidenziato che la NATO è più forte e più unita che mai, con il supporto di una coalizione globale di 50 Paesi in difesa dell’Ucraina. Il presidente americano ha annunciato l’imposizione di più di 500 nuove sanzioni contro la Russia, in risposta alla sua aggressione in Ucraina e alla morte dell’attivista anti-corruzione Aleksei Navalny. Tali sanzioni riguardano diverse aree, tra cui persone legate alla detenzione di Navalny, il settore finanziario russo, l’industria militare, le reti di approvvigionamento e coloro che cercano di eludere le sanzioni a livello globale.

Appello per il sostegno all’Ucraina

Biden ha sottolineato l’importanza di sostenere l’Ucraina in questo momento critico, poiché il paese si trova a fronteggiare attacchi implacabili da parte della Russia. Ha fatto appello al Congresso degli Stati Uniti affinché approvi un provvedimento di spesa supplementare per la sicurezza nazionale, garantendo così fondi urgenti per l’Ucraina e investimenti nell’industria americana. Il presidente ha dichiarato:

“La storia ci guarda. Non riuscire a sostenere l’Ucraina in questo momento critico non sarà dimenticato. Ora è il momento di essere forti al fianco dell’Ucraina e essere uniti ai nostri alleati e partner. Ora è il momento di dimostrare che gli Stati Uniti sono al fianco della libertà e non si inchinano di fronte a nessuno.”

About The Author