Ucraina-Russia: Putin sorprende Kiev, il piano che cambia la guerra

La nuova tattica russa che sorprende l’Ucraina

L’Ucraina è in difficoltà nella guerra in corso da due anni con la Russia. Le forze armate di Kiev devono affrontare un’offensiva inaspettata da parte di Mosca, che sta utilizzando soluzioni innovative difficili da contrastare. L’ultima ondata di raid con droni e missili balistici, ancora non identificati ma forse ipersonici, ha colpito sei regioni dell’Ucraina, causando la morte di cinque persone, di cui quattro a Kiev e una a Mykolaiv. Secondo tre ufficiali dell’esercito ucraino, questa nuova tattica russa ha colto tutti di sorpresa. I missili sono caduti solo due minuti dopo l’allarme, un intervallo di tempo così breve che ha reso inefficaci le misure di emergenza. Molti civili non sono riusciti a raggiungere i rifugi in tempo, causando un alto numero di vittime e feriti.

Il tenente colonnello Artem Vlasiuk del dipartimento sicurezza nucleare, chimica, biologica e radiologica dello Stato Maggiore ucraino, il direttore dei Servizi statali di emergenza, Mykhailo Hryb, e il capitano Yuri Anykiienko, anch’essi dei Servizi di emergenza, hanno delineato il quadro attuale. Secondo loro, lo scenario è sempre più imprevedibile e violento.

Prepararsi alle nuove tattiche russe

I servizi di emergenza, con il supporto internazionale, stanno addestrando esperti a Chernobyl per affrontare operazioni speciali e stanno pianificando misure per proteggere le aree sensibili e prevenire attacchi futuri. Attualmente, i tre esperti si trovano a Roma per partecipare a un gruppo di lavoro del G7 sulla proliferazione delle armi non convenzionali nucleari, chimiche, biologiche e radiologiche.

La mobilitazione militare in Ucraina

A Kiev, intanto, si sta lavorando per consolidare le forze armate. Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha approvato in prima lettura una nuova legge sulla mobilitazione militare al fine di aumentare il numero di soldati necessari per combattere la Russia. La legge è stata approvata con 243 voti a favore e prevede un secondo voto e la firma del presidente Volodymyr Zelensky per essere definitivamente approvata. La nuova legge riduce l’età di reclutamento da 27 a 25 anni e consente la notifica digitale della convocazione. Chi si sottrae alla leva rischia di perdere la patente di guida e l’accesso ai conti bancari. La legge prevede anche un periodo minimo di 36 mesi di servizio militare e un addestramento di due o tre mesi per gli uomini che lavorano nel settore pubblico.

La mobilitazione militare è uno dei temi che divide il presidente Zelensky e il generale Valerii Zaluzhny, capo delle forze armate, che rischia di essere sostituito. Gli Stati Uniti rimangono impegnati come principali sostenitori dell’Ucraina nonostante il blocco temporaneo del nuovo pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari al Senato. Secondo Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, la nomina dei vertici militari è una decisione sovrana che spetta all’Ucraina, non a Washington o Bruxelles. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere lo Stato e l’esercito ucraino nella guerra contro la Russia.

