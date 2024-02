Ucraina-Russia: Zelensky chiede il sostegno italiano contro l’impero di Putin

Due anni dalla guerra: l’Ucraina si difende con il sostegno internazionale

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha risposto alle domande del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, analizzando la situazione attuale del conflitto con la Russia e le prospettive per il futuro. A due anni dall’inizio della guerra, Zelensky ha sottolineato che nonostante il territorio ucraino sia ancora parzialmente occupato, l’esercito russo non è riuscito ad avanzare in modo significativo. L’Ucraina è diventata più vicina all’Europa e ha un esercito più forte, grazie anche al sostegno finanziario e militare dei partner internazionali. In particolare, Zelensky ha evidenziato il rapporto costruito con l’Italia durante il governo di Mario Draghi e mantenuto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La situazione attuale e le prospettive future

Zelensky ha riflettuto sulle prime fasi della guerra, sottolineando che la popolazione ucraina era scioccata dagli attacchi sulle città. Tuttavia, nel corso del tempo, il paese ha imparato a difendere la propria terra e le proprie famiglie. Nonostante le difficoltà, l’Ucraina non è sola: è riuscita a unire i leader mondiali nel sostegno alla sua causa. Il presidente ucraino ha affermato che l’Ucraina è determinata a difendere il proprio stato e a non concedere alla Russia la vittoria. Il sostegno finanziario dell’Europa è fondamentale per la difesa del paese, ma Zelensky ha sottolineato che senza questi fondi, la situazione potrebbe diventare molto più difficile.

Il ruolo degli Stati Uniti e l’ipotesi di una vittoria di Trump

Il sostegno degli Stati Uniti è cruciale per l’Ucraina. Zelensky ha affrontato l’ipotesi di una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane e l’eventuale cambiamento del rapporto tra Washington e Kiev. Il presidente ucraino ha dichiarato che, nonostante ci siano voci radicali nel partito repubblicano, ci sono anche molte persone che sostengono l’Ucraina. Tuttavia, la decisione finale spetta al popolo americano. Zelensky ha sottolineato che se gli Stati Uniti riducessero il loro sostegno all’Ucraina, ci sarebbe un cambiamento nel quadro geopolitico e la Russia potrebbe avanzare senza ostacoli.

La lotta contro la Russia e la necessità di un ricambio di dirigenti

Zelensky ha ribadito che la Russia non vuole la pace, ma mira alla distruzione completa dell’Ucraina. L’obiettivo principale di Putin è privare l’Ucraina della sua indipendenza e farla diventare parte del suo impero. Tuttavia, l’Ucraina ha proposto una formula di pace e si sta preparando per il primo summit che si terrà in Svizzera. Il presidente ucraino ha sottolineato che è necessario un ricambio di dirigenti in Ucraina, non solo nel settore militare, ma anche in altri settori. Zelensky ha affermato che è importante che tutti i dirigenti del paese lavorino insieme verso la stessa direzione e con la convinzione della vittoria.

Infine, Zelensky ha lanciato un messaggio all’Europa, sottolineando che quando la guerra arriva a casa tua, non è possibile abituarsi ad essa. Ha evidenziato che l’Europa non è pronta per la guerra e che è necessario prendere precauzioni per proteggere i propri paesi e le proprie persone. Il sostegno all’Ucraina è fondamentale per fermare l’avanzata russa e garantire la sicurezza di tutti. Zelensky ha concluso affermando che non si può credere alla vittoria del male e che l’Ucraina vincerà questa guerra.

