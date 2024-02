Ucraina: Von der Leyen annuncia aiuti Ue a partire da marzo

L’Ue inizia i pagamenti all’Ucraina nel programma di assistenza macrofinanziaria

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che i primi pagamenti importanti dell’Unione Europea all’Ucraina nel programma di assistenza macrofinanziaria da 50 miliardi di euro inizieranno già il prossimo mese. Durante il suo intervento alla plenaria del Parlamento a Strasburgo, von der Leyen ha sottolineato l’importanza di questo strumento per l’Ucraina, che non solo fornirà finanziamenti per mantenere l’economia in funzione, ma garantirà anche una forte prevedibilità per i prossimi quattro anni. La proposta della Commissione Europea ha ricevuto il sostegno del Parlamento Europeo sin dall’inizio, dimostrando così il sostegno continuo all’Ucraina. Von der Leyen ha ringraziato il Parlamento per il suo incrollabile sostegno e ha concluso affermando che con il consenso del Parlamento, i pagamenti importanti all’Ucraina potranno essere effettuati già a marzo.

La visita di Josep Borrell a Kiev per confermare il sostegno militare dell’Europa

L’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera, Josep Borrell, si è recato a Kiev per confermare il sostegno militare dell’Europa all’Ucraina, pochi giorni dopo l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro. La notizia della visita di Borrell è stata annunciata dal suo consigliere, Zaiki Laidi, che ha condiviso su X una foto dell’Alto rappresentante in visita a Kiev. Prima di arrivare in Ucraina, Borrell ha avuto un incontro a Varsavia con il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, durante il quale ha anticipato il suo viaggio in Ucraina per offrire tutto il sostegno necessario. Borrell ha sottolineato che non si tratta solo di una questione di tempo, ma di qualità e rapidità degli aiuti, poiché l’Ucraina ha bisogno di vincere.

Il sostegno dell’Unione Europea all’Ucraina: un impegno continuo

L’annuncio dei primi pagamenti importanti dell’Unione Europea all’Ucraina nel programma di assistenza macrofinanziaria da 50 miliardi di euro rappresenta un impegno continuo dell’UE nel sostenere l’Ucraina. Questo sostegno finanziario non solo aiuterà l’Ucraina a mantenere l’economia in funzione, ma garantirà anche una maggiore prevedibilità per i prossimi quattro anni. Il Parlamento Europeo ha sostenuto la proposta della Commissione Europea sin dall’inizio, dimostrando così la solidarietà e l’impegno dell’UE nei confronti dell’Ucraina. La visita di Josep Borrell a Kiev conferma ulteriormente il sostegno militare dell’Europa all’Ucraina, sottolineando l’importanza di agire rapidamente per garantire la vittoria dell’Ucraina. L’Unione Europea continuerà a lavorare a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario, dimostrando così il suo impegno nel promuovere la stabilità e la prosperità nella regione.

About The Author