Avdiivka: la città fantasma dopo la ritirata delle forze armate ucraine

La città di Avdiivka è diventata un luogo spettrale dopo la ritirata delle forze armate ucraine, conquistata dai soldati russi in un’operazione descritta come drammatica e devastante. Il soldato Viktor Biliak ha condiviso su Instagram un resoconto agghiacciante della situazione: “La strada per Avdiivka è coperta di corpi di soldati ucraini“. Descrive una ritirata caotica e pericolosa, con i feriti abbandonati e spesso uccisi, come confermato da video diffusi sui social.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato le truppe nella regione di Kharkiv, sottolineando la gravità della situazione: “La situazione in prima linea è estremamente difficile, con le forze russe che approfittano dei ritardi negli aiuti militari all’Ucraina“. Zelensky si impegna a potenziare l’industria della difesa nazionale e a collaborare con gli alleati per contrastare l’aggressione russa.

La Russia intensifica la presenza nel sud dell’Ucraina mentre Kiev attende gli aiuti Usa

La Russia sta concentrando le sue forze nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, preparandosi probabilmente a un’ulteriore avanzata lungo un’altra linea di confine. Per fronteggiare questa minaccia, l’Ucraina ha urgente bisogno delle armi promesse dagli Stati Uniti, attualmente bloccate al Congresso. Il presidente Joe Biden sta lavorando per inviare sistemi missilistici avanzati all’Ucraina, ma l’approvazione dei fondi rimane incerta a causa delle divisioni politiche interne agli Stati Uniti.

Gli analisti sottolineano che i ritardi negli aiuti occidentali stanno permettendo alla Russia di lanciare operazioni aggressive lungo diverse linee del fronte, mettendo a rischio la difesa ucraina. Nonostante le difficoltà, le forze ucraine sono determinate a stabilire nuove linee difensive e a resistere all’avanzata russa. L’offensiva russa ad Avdiivka ha causato pesanti perdite da entrambe le parti, evidenziando la ferocia e la complessità del conflitto in corso.

La lotta per Avdiivka e le sfide sul campo di battaglia

L’offensiva russa a Avdiivka, iniziata nel 2023, ha portato a scontri intensi e a una situazione critica per le forze ucraine. La mancanza di munizioni e di supporto internazionale ha reso difficile la difesa della città, permettendo ai russi di avanzare e catturarla dopo mesi di combattimenti. Nonostante ciò, l’Ucraina si prepara a stabilire nuove posizioni difensive e a resistere all’aggressione russa, dimostrando determinazione e coraggio in una situazione estremamente complessa.

