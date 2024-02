Ucraina: Zelensky lancia un messaggio di speranza dopo la settimana infernale

Una Settimana Cruciale per l’Ucraina

La scorsa settimana è stata decisiva per l’Ucraina nel conflitto in corso con la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso serale che ha assunto toni di bilancio parziale, evidenziando le sfide affrontate durante l’ultima fase della guerra. Le forze armate ucraine, ora sotto il comando del generale Oleksandr Syrsky, hanno subito una perdita significativa con l’abbandono della città di Avdiivka, consentendo alle truppe nemiche di prendere possesso dell’area e issare la propria bandiera tra le macerie.

“Esprimo gratitudine per tutti i soldati, per tutti coloro che si impegnano per la difesa, per tutti coloro che aiutano”, ha dichiarato Zelensky. Ha inoltre sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto non solo all’interno del paese, ma anche a livello internazionale, evidenziando la preoccupazione e la solidarietà manifestate da molti nei confronti dell’Ucraina e del suo popolo durante questo periodo critico.

La Situazione sul Fronte Russo

Dall’altra parte, la Russia ha rivendicato progressi significativi dopo la conquista di Avdiivka. Il presidente Vladimir Putin, pur ribadendo la disponibilità al dialogo, ha sostenuto che le truppe russe abbiano guadagnato terreno, avanzando di oltre 8 chilometri rispetto alla precedente linea del fronte. Tuttavia, queste informazioni non sono state verificate in modo indipendente, sollevando dubbi sulla reale portata dei successi annunciati.

“La battaglia continua, la cosa più importante è che facciamo il possibile e l’impossibile per sconfiggere la malvagità russa e proteggere il maggior numero di vite ucraine”, ha affermato Zelensky. Ha inoltre evidenziato l’importanza della solidarietà e del sostegno globale ricevuto, sottolineando che l’Ucraina non è sola in questa lotta e che il mondo intero si sta schierando a suo favore.

La Questione degli Approvvigionamenti di Armamenti

Nonostante il sostegno dell’Unione Europea e gli accordi di sicurezza siglati con Regno Unito, Francia e Germania, l’Ucraina si trova ad affrontare una carenza critica di armi e munizioni. Il pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, comprendente armamenti e equipaggiamenti, è attualmente bloccato al Congresso degli Stati Uniti. Zelensky, dopo aver ricevuto l’approvazione del Senato, è in attesa del via libera da parte della Camera dei Rappresentanti a maggioranza repubblicana. Tuttavia, la possibilità di un voto negativo, soprattutto considerando il contesto politico influenzato dalla presenza di Donald Trump, potrebbe complicare ulteriormente la situazione per l’Ucraina.

“Dobbiamo continuare a resistere, dobbiamo centrare i nostri obiettivi ucraini in questa guerra”, ha sottolineato Zelensky, riferendosi alla determinazione del popolo ucraino nel fronteggiare la situazione attuale. Ha evidenziato l’importanza di mantenere l’unità e la determinazione nel contrastare l’aggressione russa e nel difendere la sovranità del paese, sottolineando la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in questo conflitto.

