UeD: Di Padua rivela le ultime parole famose, De Filippi stronca Aurora

Alessandro Vicinanza torna al centro studio di Uomini e Donne

Oggi a Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza fa il suo ritorno al centro studio, sedendosi accanto a una nuova dama di nome Jessica. Nonostante il suo continuo interesse per Roberta Di Padua, il cavaliere sembra conoscere una donna diversa ogni settimana. Questo fatto non sfugge a Roberta, che afferma che Alessandro non prova davvero l’interesse che dice di provare. Di Padua si lascia andare a vari attacchi contro Vicinanza.

Roberta lascia il programma con Alessandro

Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il pubblico vedrà Roberta lasciare il programma insieme ad Alessandro. Cosa avrà dimostrato Vicinanza in pochi giorni per convincere Roberta ad iniziare una relazione al di fuori del programma? “Se un uomo mi dimostra di volermi davvero, va bene. Non mi accontento più delle briciole, è chiaro”, afferma Roberta furiosa.

Aurora Tropea attacca Cristina Tenuta e Roberta

Aurora Tropea interviene e attacca Cristina Tenuta e Roberta, sostenendo che in soli “10 giorni” non sia possibile provare sentimenti così forti. Maria De Filippi interrompe Aurora spiegando che “in realtà non sono dieci giorni”. Mentre Cristina ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno con Alessandro, Roberta ha avuto una lunga conoscenza con lui. La conduttrice riprende Aurora quando quest’ultima, facendo il gesto dei soldi, insinua che Cristina si sia avvicinata ad Alessandro solo per interesse economico.

“Dire che è attratta dai soldi non è carino”, fa notare Maria. Roberta replica sottolineando che sia lei che Cristina sono indipendenti e si mantengono da sole. Tutti si schierano contro Aurora, compreso Alessandro, che ritiene che la Tropea stia esagerando. D’altra parte, è proprio Aurora ad accusare Cristina di fare l’opinionista intromettendosi nelle questioni degli altri.

Alessandro stesso difende Ida Platano, sottolineando che ha sempre pagato la sua parte per i loro viaggi insieme. Inoltre, Vicinanza sottolinea che Ida è anche “una donna molto generosa”.

