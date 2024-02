UeD: Mario torna, ma Ida fa la scelta giusta – lite in arrivo

Uomini e Donne: Ida Platano respinge Mario, emozioni con Pierpaolo

Nella registrazione dell’8 febbraio 2024 di Uomini e Donne, Ida Platano ha preso una decisione inaspettata: ha rifiutato Mario, che era tornato nello studio dopo essere stato eliminato la settimana precedente. Nonostante le scuse pubbliche di Mario, Ida ha deciso di non accettarle a causa delle segnalazioni negative che sono state fatte su di lui. Questo ha portato alla definitiva separazione tra Mario e la tronista.

La scelta di Ida può sembrare sorprendente, ma è stata giusta. Come aveva sottolineato Gianni Sperti nelle puntate precedenti, la conoscenza tra Ida e Mario non era iniziata nel migliore dei modi. Nonostante l’interesse di Ida per lui, Mario non è mai riuscito a conquistare la fiducia del pubblico. Tina Cipollari e Gemma Galgani lo hanno duramente criticato in studio, ma lui ha continuato per la sua strada, sfruttando l’interesse che Ida provava per lui.

Tuttavia, alla fine Ida non è riuscita a fidarsi di Mario a causa delle segnalazioni negative che sono state fatte su di lui. Nonostante i suoi sforzi per guardare oltre, la frequentazione tra loro è stata troppo turbolenta e Ida ha bisogno di serenità. Nella registrazione di oggi, Ernesto Russo avrebbe difeso Mario, ma Ida ha preso la decisione giusta di non riportarlo nella sua corte. Il loro rapporto era ormai caratterizzato solo da litigi accesi e la fiducia era andata persa da tempo. Nel frattempo, Ida continua a conoscere Sergio.

Gemma Galgani felice, Ernesto Russo e Barbara De Santi sempre più vicini

Gemma Galgani ha incontrato un nuovo cavaliere e sembra che finalmente il sole sia tornato nel suo percorso a Uomini e Donne. Il loro appuntamento è andato bene e in studio hanno ballato insieme durante la registrazione di oggi.

Nel frattempo, Ernesto Russo sta facendo progressi nel suo percorso. Durante la registrazione, si è seduto con ben quattro dame, tra cui Barbara De Santi, per la quale è sceso un signore. Nonostante ciò, Barbara ha deciso di non iniziare una nuova conoscenza e ha ballato con Ernesto.

Lite tra Tina Cipollari e Beatriz, Brando si avvicina a Raffaella

Si è scatenata una forte lite tra Tina Cipollari e Beatriz. Durante la registrazione, Beatriz si è concentrata più sulla lite che su Brando, il suo corteggiatore. Nel frattempo, Brando è uscito in esterna con Raffaella, facendole una sorpresa raggiungendola a Napoli e scambiandosi un bacio. Nel frattempo, Beatriz, forse per dispetto, ha ballato con un cavaliere del Trono Over e ha chiesto a Brando quando prenderà una decisione, ma non ha ottenuto risposte chiare.

Queste sono solo alcune delle anticipazioni di Uomini e Donne, che promettono ancora molte emozioni e colpi di scena nello studio di Canale 5.

About The Author