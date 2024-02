UeD: Roberta e Alessandro deludono. Toffanin li mette in guardia

Alessandro Vicinanza e Roberta Padua: la Prima Intervista di Coppia a Verissimo

Dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Padua hanno concesso la loro prima intervista di coppia a Verissimo. Nonostante si siano mostrati felici e affiatati, c’è stata una certa incertezza riguardo all’atteggiamento di Alessandro, soprattutto da parte di Silvia Toffanin, che ha evidenziato la sua recente dichiarazione in trasmissione riguardo alla non prontezza a dare l’esclusiva a qualcuno. Tuttavia, Alessandro ha espresso la sua felicità dicendo:

“Sono tutto suo, sono felicissimo, sereno e tranquillo e mi sento completo. Io sono ritornato nel programma e il mio primo ballo è stato con lei, lei è sempre stata la mia calamita, ho fatto un po’ di giri ma lei è sempre stata il mio chiodo fisso. Ha abbandonato il programma e quando è tornata me le sono giocate tutte le carte, nonostante lei era un po’ restia, alla fine ce l’ho fatta“.

Anche Roberta ha manifestato la sua gioia per questo momento, affermando:

“Ce l’ho fatta, lo posso dire? L’ho aspettato per un anno, sono stata lì ferma, ho provato ad andare avanti, quando l’ho visto ho pensato ci fosse ancora una speranza, ma mi ha fatto tribolare“.

Il Primo Incontro e le Prime Scelte

Entrambi hanno rivelato di essersi colpiti reciprocamente sin dal primo momento, due anni fa. Tuttavia, Silvia Toffanin ha ricordato loro che la prima scelta di Alessandro è stata Ida Platano, mettendo in luce una certa ambiguità nel comportamento del giovane. Roberta ha confessato di aver seguito Alessandro sui social mentre era fuori dal programma con Ida, per capire se fosse veramente felice. Ha dichiarato:

“Io l’ho sempre seguito per capire se era realmente felice, ma io ci ho sempre creduto in quel filo, qualcosa che mi teneva legato a lui. Io sono stata felice che fosse tornato“.

Tuttavia, ha ammesso di non avergli mai scritto in quel periodo, sottolineando:

“Non ho avuto la tentazione di cercarlo, durante il programma può succedere di tutto, poi quando la coppia esce è formata, basta. Mai sentiti, mai scritti“.

L’Abbandono di Uomini e Donne e il Rapporto con Ida

Roberta ha parlato dell’abbandono del programma e delle sue motivazioni, sottolineando che quel periodo di allontanamento non è stato facile per lei, ma che è tornata più determinata che mai. Ha spiegato:

“Ho mollato perché non ce la facevo più a reagire e parlare, sono stata a casa ed è stato peggio perché vedevo sui social ciò che stava facendo. Mi sono riposata e mi sono detto che nessuna donna deva annullarsi per un uomo“.

Ha inoltre menzionato il suo figlio di 10 anni, che conosce la nuova storia ma non sembra convinto. Per ora, Roberta non ha intenzione di presentargli Alessandro. Riguardo al rapporto con Ida, ha evidenziato un momento di debolezza che le ha fatto apprezzare un abbraccio sincero da parte di lei, anche se sa che probabilmente non andrebbero mai a prendere un caffè insieme. Roberta, al contrario, sarebbe aperta a farlo, sottolineando:

“Con Ida ho un rapporto particolare perché ce ne siamo sempre date contro, ma c’è stato un abbraccio perché ho avuto un momento di debolezza, io l’ho sentito sincero. Io un caffè con lei lo prenderei“.

Silvia Toffanin ha concluso l’intervista augurando loro buona fortuna e intimando ad Alessandro di non giocare con i sentimenti di Roberta.

