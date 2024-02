Ufficio Commissario Giubileo: 60 nuovi cantieri in programma a febbraio-marzo

Roma: Nuovi Cantieri per il Giubileo 2025

Il direttore dell’Ufficio speciale del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Botta, ha annunciato la possibilità di aprire altri 12 cantieri nel corso del mese di febbraio e altri 48 a marzo. Durante la presentazione dei dati dell’Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, Botta ha sottolineato l’importanza di sfruttare al massimo lo spirito di sopportazione della città. Secondo il direttore, attualmente sono in corso 230 interventi, di cui 184 già approvati dal Dpcm. L’obiettivo è superare i 300 interventi, anche se al momento sono attivi solo 30 cantieri. Nonostante il numero non sia entusiasmante, Botta ha sottolineato che corrispondono a circa 70 cantieri.

Progetti e Attuatori del Pnrr

Il Commissario straordinario ha evidenziato che il Pnrr di Roma Capitale ha subito un leggero ritardo. I principali attuatori dei progetti sono Roma Capitale, la Soprintendenza capitolina e la Soprintendenza statale di Roma, insieme alle soprintendenze del Lazio, dell’Appia Antica e del Parco del Colosseo. In totale, sono previsti 335 progetti, molti dei quali complessi, che riguardano beni culturali che non hanno visto interventi da decenni.

Finanziamenti e Tempi di Realizzazione

Secondo l’ad e dg della società “Giubileo 2025 Spa”, Marco Sangiorgio, non ci sono problemi finanziari e le risorse stanno arrivando in modo tempestivo e puntuale. I cantieri sono addirittura più avanti rispetto all’arrivo delle risorse. Il 2024 sarà un anno incentrato sui lavori, mentre le operazioni attuate sono in linea con i tempi stabiliti dal Dpcm. Sangiorgio ha inoltre sottolineato l’importanza delle aree vicine al Vaticano, che rappresentano un focus importante per la società.

In conclusione, il Giubileo 2025 a Roma si sta muovendo avanti con nuovi cantieri e progetti che coinvolgono i principali attuatori della città. Nonostante qualche ritardo, i finanziamenti sono garantiti e i lavori procedono secondo i tempi stabiliti. Il futuro si prospetta quindi ricco di interventi che riguardano il patrimonio culturale della città eterna.

