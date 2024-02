Ultimi sviluppi sulla strage di Palermo: autopsia sulle tre vittime

Autopsia sui corpi di Antonella Salamone e dei suoi figli

Oggi a Palermo verrà eseguita l’autopsia sui corpi di Antonella Salamone, la donna di 40 anni uccisa insieme ai suoi due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Il principale sospettato per questi omicidi è il marito e padre delle vittime, Giovanni Barreca, insieme a due presunti complici: Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il gip di Termini Imerese ha convalidato i fermi per la coppia, ma non per Barreca, decidendo però la custodia cautelare in carcere per tutti e tre. I tre si sono avvalsi del diritto di non rispondere alle domande.

L’esame sarà eseguito sui resti carbonizzati della donna e sui corpi dei due ragazzi, per determinare con precisione i tempi e le cause dei delitti.

Coinvolgimento della figlia 17enne nell’omicidio

La figlia 17enne di Giovanni Barreca, unica sopravvissuta alla tragedia, è stata fermata e indagata dalla procura dei minori di Palermo per il suo coinvolgimento nell’omicidio. La giovane ha ricevuto la custodia cautelare in carcere. Durante l’interrogatorio con il suo avvocato, ha fornito dettagli agghiaccianti sul suo ruolo nella strage avvenuta nella loro casa ad Altavilla.

La ragazza ha confessato il suo coinvolgimento diretto nelle torture subite dalla madre e dai fratelli, descrivendo le loro sofferenze e la morte. Ha raccontato anche come il corpo della madre è stato dato alle fiamme e i resti sepolti. È indagata per concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

Procedimento legale e indagini in corso

Le accuse per Barreca, Fina e Carandente sono di omicidio e soppressione di cadavere, mentre la figlia è coinvolta per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Le autorità stanno continuando le indagini per fare luce sulle circostanze esatte di questi delitti e sul coinvolgimento di ogni persona coinvolta nella terribile vicenda.

