Ultimo disperso del crollo a Firenze recuperato

Recuperato l’ultimo disperso nel cantiere di via Mariti a Firenze

Nel cantiere di via Mariti a Firenze, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell’ultimo disperso prima di mezzanotte. Il corpo è stato successivamente consegnato all’autorità giudiziaria per l’identificazione e il riconoscimento. Un carro funebre della Misericordia ha trasportato i resti presso l’istituto di Medicina legale a Careggi, dove sono già presenti le salme degli altri quattro lavoratori deceduti nel tragico crollo avvenuto il 16 febbraio.

Le indagini sul crollo del cantiere di via Mariti sono ancora in corso. Le autorità stanno lavorando per fare luce sulle cause dell’incidente che ha portato alla perdita di cinque vite umane. Procuratore e carabinieri stanno analizzando attentamente la dinamica dell’accaduto per comprendere se vi siano responsabilità da accertare.

La comunità locale e le istituzioni esprimono solidarietà e cordoglio per le vittime del crollo avvenuto a Firenze. Il sindaco ha espresso vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia e ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza sull’accaduto. La tragedia ha scosso profondamente la città, che si stringe attorno ai familiari delle vittime in questo momento di dolore.

