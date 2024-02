Ultimo tentativo legale di Julian Assange contro estradizione USA

Ultimo Tentativo Legale per Julian Assange per Evitare l’Estradizione negli Stati Uniti

Gli avvocati di Julian Assange si preparano a un’ultima battaglia legale per cercare di evitare la sua estradizione negli Stati Uniti, dove potrebbe affrontare l’ergastolo per accuse di spionaggio. L’Alta Corte di Londra ospiterà un’udienza di due giorni per valutare se Assange, cittadino australiano detenuto nel carcere di Belmarsh a Londra da quasi cinque anni, possa presentare un ricorso contro la decisione di estradizione presa nel 2022 dall’ex ministro dell’Interno, Priti Patel.

Stella Assange, moglie di Julian, ha espresso preoccupazione per la sua salute, affermando: “La sua vita è a rischio ogni singolo giorno in cui rimane in prigione. Se viene estradato, morirà.”

Assange, fondatore di Wikileaks, ha chiesto di comparire di persona in tribunale, ma è probabile che partecipi tramite videoconferenza da Belmarsh. I sostenitori temono che un verdetto sfavorevole possa portare alla sua estradizione negli Stati Uniti.

Accuse di Spionaggio e Rischio di Lunga Pena Detentiva

L’accusa contro Assange include 17 capi di spionaggio e un’accusa di uso improprio del computer per ottenere e divulgare materiale classificato. Secondo i suoi avvocati, l’estradizione sarebbe una condanna per le sue opinioni politiche, violando la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Gli avvocati di Assange sosterranno che una condanna negli Stati Uniti potrebbe comportare una pena detentiva fino a 175 anni, basata sulle rivelazioni di Wikileaks riguardanti le attività statunitensi in Iraq e Afghanistan.

Asilo Politico Revocato e Arresto nel 2019

Nel 2012, Assange ha ricevuto asilo politico dall’Ecuador dopo un tentativo di estradizione in Svezia per un’indagine su presunti reati sessuali, successivamente archiviata. Nel 2019, è stato arrestato quando il governo ecuadoriano ha revocato il suo asilo, portando alla sua detenzione nel Regno Unito e all’avvio della procedura di estradizione negli Stati Uniti.

