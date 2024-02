Umberto Smaila a Sanremo 2024: Trattori in coda per parlare delle foibe - avvisatore.it

Umberto Smaila: “Un messaggio al Paese, non un’ipotesi reale”

Umberto Smaila, noto personaggio televisivo e cantante, ha risposto all’appello del presidente del Senato Ignazio La Russa di invitare Smaila al Festival di Sanremo 2024 per parlare delle foibe durante la finale del 10 febbraio, Giornata del ricordo. Smaila ha commentato l’invito come una provocazione, un messaggio al Paese, piuttosto che una possibilità concreta. Ha sottolineato che conosce bene i tempi e la scaletta rigida di Sanremo, che non permette grandi novità. Inoltre, ha ironizzato dicendo che ci sono sempre i trattori in coda prima di lui. Smaila ha anche sottolineato l’importanza di attirare l’attenzione di coloro che potrebbero non voler riconoscere l’esistenza di questa vicenda storica.

Smaila presente alla proiezione dello speciale di Rai Cultura

Smaila ha partecipato alla proiezione dello speciale di Rai Cultura intitolato “L’odissea giuliano-dalmata: dalle foibe all’esodo” presso Montecitorio, su invito del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Smaila, figlio di esuli fiumani, ha raccontato che i suoi genitori hanno vissuto in un campo profughi prima di trasferirsi a Verona, dove è nato lui. Da bambino, tornava ogni anno a Fiume per visitare i parenti e rivedere la sua terra d’origine.

Un appello di Smaila: non far coincidere sempre il 10 febbraio con la finale di Sanremo

Smaila ha concluso il suo intervento ribadendo che non si dovrebbe ricordare le foibe solo un giorno all’anno. Ha lanciato un appello affinché il 10 febbraio non coincida sempre con la finale di Sanremo, ironizzando sul fatto che sarebbe come farlo cadere il giorno della finale dei Mondiali di calcio. Smaila ha sottolineato l’importanza di dare visibilità a questa vicenda storica in modo da sensibilizzare il pubblico su un argomento spesso trascurato.

