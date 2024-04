Un appassionante viaggio in Cent’anni di solitudine: la nuova serie firmata Netflix

Netflix svela il trailer di Cent’anni di solitudine

Netflix ha recentemente rivelato il primo trailer ufficiale della sua nuova serie Cent’anni di solitudine, tratta dal celebre capolavoro letterario di Gabriel Garcia Marquez. Il trailer è stato pubblicato sul canale YouTube della piattaforma di streaming, suscitando grande attesa tra i fan di tutto il mondo. L’uscita di questa serie televisiva è stata pensata per commemorare il decennale della morte dell’autore, avvenuta il 17 aprile 2014, rendendo omaggio alla sua immortale opera letteraria.

Un adattamento televisivo di grande successo

Nel 2019, Netflix ha acquisito i diritti per realizzare il primo adattamento televisivo di Cent’anni di solitudine, confermando il grande interesse della piattaforma per opere di spicco della letteratura mondiale. Secondo quanto riportato da Deadline, la serie è stata scritta da un team di sceneggiatori di tutto rispetto, tra cui José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias e Albatrós González. Girata interamente in lingua spagnola e ambientata in Colombia, patria dell’autore, la serie ha potuto contare sul supporto della famiglia di Marquez. Quest’ultimo è noto per aver venduto oltre 50 milioni di copie del suo romanzo, tradotto in ben 40 lingue diverse.

Un cast di talento e una produzione ambiziosa

La serie Cent’anni di solitudine vanta un cast di attori di grande talento, scelti appositamente per ricreare fedelmente l’universo narrativo creato da Marquez. Tra i protagonisti troviamo nomi di spicco del panorama televisivo latinoamericano, come Claudio Cataño nel ruolo di Buendía, Jerónimo Barón interprete del giovane Aureliano Buendía, Marco González nei panni di Jose Arcadio Buendía e molti altri. La regia dei sedici episodi è stata affidata a Alex García López e Laura Mora, due registi di grande esperienza nel panorama cinematografico colombiano. Netflix ha definito il progetto di Cent’anni di solitudine come uno dei più ambiziosi mai realizzati in America Latina, grazie alla collaborazione di talentuosi artisti provenienti da tutta la regione.