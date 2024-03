Un Approccio Verde al Futuro: La Chiave di 241 Miliardi di Alberi

Impatto Su Scala Globale della Riforestazione Urbana

Un recente studio italiano pubblicato su ‘Nature Cities’ ha messo in luce la possibilità di contrastare il riscaldamento globale attraverso la riforestazione su larga scala nelle aree periurbane. Si stima che fra 106 e 241 miliardi di alberi potrebbero essere piantati in queste zone, offrendo non solo un contributo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico ma anche numerosi benefici ambientali e sociali.

Individuare le Aree Ottimali per le Foreste Urbane

Attraverso l’utilizzo di dati satellitari di alta risoluzione, un gruppo di ricercatori italiani provenienti dalla Fondazione per il Futuro delle Città, dall’Università di Firenze e dall’Università Ca’ Foscari Venezia, ha individuato le aree ideali in cui poter sviluppare le foreste periurbane in tutto il mondo. Queste zone, situate entro una fascia di 10 chilometri dalle città, potrebbero ospitare fino al 78% delle nuove foreste.

Un Approccio Sostenibile al Cambiamento Climatico

Il direttore della Fondazione per il Futuro delle Città, il prof. Stefano Mancuso, sottolinea che la riforestazione rappresenta una soluzione efficace e relativamente semplice per assorbire il surplus di CO2 dall’atmosfera. Mentre la riduzione delle emissioni di gas serra comporta sfide economiche e richiede tempo, la riforestazione offre un approccio più immediato e accessibile, con benefici tangibili per l’ambiente e la creazione di posti di lavoro nel settore verde.

Il Clima in Evoluzione e l’Urgenza di Azioni Concrete

Il 2023 è stato segnato come l’anno più caldo mai registrato, con evidenti segni di cambiamento climatico come le estensioni minime del ghiaccio marino antartico e un aumento degli eventi meteorologici estremi. Questi dati sottolineano l’urgenza di adottare misure concrete per contrastare il riscaldamento globale e preservare il nostro pianeta per le future generazioni. La riforestazione urbana emerge quindi come un’opportunità concreta e immediata per affrontare sfide ambientali cruciali.