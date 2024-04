Un appuntamento imperdibile: la finale di LOL 4 su Prime Video

L’attesa cresce: quando uscirà LOL – Chi ride è fuori 4 su Prime Video?

Il tanto atteso show italiano LOL – Chi ride è fuori è tornato con la sua quarta stagione in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 1° aprile 2024. Ma a che ora potremo goderci la finale di questa emozionante competizione comica?

Orari di uscita dei nuovi episodi

Di solito, i contenuti caricati su piattaforme di streaming non hanno un orario di uscita fisso. Talvolta possono essere pubblicati a mezzanotte del giorno previsto, ma per i primi quattro episodi di LOL 4 il debutto è stato intorno alle due del mattino di lunedì 1° aprile. Per quanto riguarda le rimanenti due puntate previste per l’8 aprile, non è stata confermata un’orario preciso di uscita. Tuttavia, è probabile che anche gli episodi finali della quarta stagione di LOL saranno disponibili in streaming intorno alle due del mattino.

Nuove caratteristiche e concorrenti in gara

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni, LOL – Chi ride è fuori torna prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo nel 2024. Tra i concorrenti in gara troviamo nomi noti come Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Una delle novità di quest’anno è la partecipazione di un aspirante comico, vincitore dello show originale LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Loris Fabiani, conosciuto come Lunanzio.

Scopri tutto sugli attori e sulla trama della serie!

I concorrenti si cimenteranno nel difficile compito di rimanere seri per sei ore consecutive mentre cercheranno allo stesso tempo di far ridere i loro avversari. Il vincitore potrà aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro da devolvere in beneficenza, una gara che si preannuncia entusiasmante e divertente.

Svolgimento della competizione

Dopo i primi quattro episodi, abbiamo visto l’eliminazione di Diego Abatantuono, mentre gli altri concorrenti sono stati soltanto ammoniti. Durante le sfide, Lillo è intervenuto più volte come coach, mostrando tecniche speciali che hanno portato all’ammonizione di diversi partecipanti. La competizione si fa sempre più serrata, e i concorrenti dovranno mettere in campo tutto il loro talento comico per emergere e conquistare il premio finale.