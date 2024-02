“Un brindisi d’amore: San Valentino 2024 celebra un’occasione speciale”

Tre bottiglie speciali per un giorno speciale: brindare all’amore

Rosso d’amore

J. Hofstätter, la rinomata tenuta altoatesina, offre un’idea unica per San Valentino (e non solo): bottiglie personalizzate dei suoi celebri Pinot Nero o Gewürztraminer dell’Alto Adige, con un’etichetta creata appositamente per l’occasione. È possibile inserire il nome della persona amata, un “Ti Amo” o un messaggio speciale. Un modo per rendere il proprio vino preferito ancora più speciale, con un’etichetta su misura.

Per realizzare questa creazione unica, è sufficiente contattare info@hofstatter.com. Le bottiglie personalizzate sono disponibili nelle dimensioni standard da 0,75 litri, ma anche in formati più grandi da 1,5 o 3 litri.

Uno champagne personalizzato

Moët & Chandon celebra San Valentino con le sue confezioni regalo in edizione limitata “Specially Yours”, che invitano gli amanti dello Champagne a “Dirlo con Moët & Chandon”, aggiungendo un messaggio speciale al loro regalo.

Le confezioni personalizzate “Specially Yours” sono disponibili con le icone della Maison Moët Impérial e Rosé Impérial. Esprimono un messaggio d’amore, un mantra privato o parole personali scelte con cura per celebrare un traguardo significativo. Le parole possono essere già stampate o create su misura, e sono un’elegante testimonianza di emozioni vere che esaltano la gioia del dono. Le confezioni regalo sono realizzate in cartone per la bottiglia o in metallo, aggiungendo un tocco di raffinatezza al regalo.

Champagne rosé

Per rendere speciale il giorno degli innamorati, Taittinger propone un brindisi con il suo Préstige Rosé Brut, una cuvée affascinante e sensuale. Questo champagne è un’armonia irresistibile di Chardonnay e Pinot Nero, che conquista con la sua raffinata personalità.

L’elevata percentuale di Chardonnay (30%) conferisce al Préstige Rosé Brut l’eleganza e la delicatezza tipiche dello stile Taittinger. Il colore voluttuoso e scintillante è ottenuto grazie al 15% di vino rosso fermo, prodotto con i migliori Pinot Nero della Montagne de Reims (Ambonnay, Bouzy) e dei vigneti dell’Aube (Loches e Les Riceys), aggiunto in fase finale. Questo conferisce al champagne non solo la caratteristica tonalità rosa vivace e fiammeggiante, ma anche una vibrante intensità al palato.

Il Préstige Rosé Brut di Taittinger è vivace, fruttato, fresco e voluttuoso, come solo un rosé d’assemblage può essere. È caratterizzato da un fine perlage e da una spuma cremosa e persistente. L’elegante confezione regalo, perfetta per il clima festoso e audace di San Valentino, richiama la preziosità di una gemma come pegno d’amore per l’anima gemella.

Tre bottiglie speciali per un giorno speciale. Perché un brindisi, fatto con amore e senza esagerare, scalda il cuore e l’anima. E nessuno ci vieta di brindare anche da soli!

