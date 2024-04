Un Commiato Storico ai “Amx”: L’Ultimo Volo dell’Aeronautica Militare

Nella sede del 51/o Stormo di Istrana , si è svolto l’ultimo volo di commiato per i cinque caccia “Amx” ancora in servizio nell’Aeronautica Militare. L’evento ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori, che hanno assistito emozionati alla straordinaria esibizione dei velivoli, affiancati da una formidabile performance di “allenamento” eseguita da quattro aerei delle Frecce Tricolori.

Una Storia di Eccellenza e Impiego

Gli “Amx” rappresentano i jet più utilizzati nella storia dell’Aeronautica italiana, con ben 35 anni di attività operativa alle spalle. Oggi, dopo un lungo servizio, questi iconici velivoli verranno ufficialmente dismessi per lasciare spazio a nuovi modelli all’avanguardia. Quattro dei cinque esemplari, due monoposto e due biposto, troveranno la loro nuova dimora presso l’aeroporto di Piacenza, designato come sede per l’ambiziosa realizzazione del Flying Museum dell’Aeronautica Militare. Tuttavia, non è da escludere la possibilità che essi vengano impiegati anche per operazioni di addestramento e per sperimentazioni legate alla propulsione aerea con biocarburanti.

Un Capitolo di Storia che Si Chiude

Con la messa in pensione degli “Amx”, si conclude un capitolo significativo nella lunga storia dell’Aeronautica Militare italiana. Questi velivoli hanno rappresentato per decenni un punto fermo nell’aviazione militare nazionale, contribuendo in modo sostanziale alle operazioni e alle missioni a difesa del Paese. Il loro ritiro segna l’inizio di una nuova era, caratterizzata dall’innovazione tecnologica e dalla costante evoluzione delle capacità aeree dell’Italia.

Un Patrimonio Storico da Preservare

L’iniziativa di collocare parte degli “Amx” presso il Flying Museum dell’Aeronautica Militare non solo testimonia il valore storico di questi aerei, ma sottolinea anche l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio aviationale nazionale. Attraverso la conservazione di questi velivoli, si rende omaggio alla memoria di coloro che li hanno pilotati e si offre al pubblico l’opportunità di rivivere la grandezza dell’aviazione militare italiana.

Un Saluto alla Tradizione e un Benvenuto al Futuro

L’addio agli “Amx” rappresenta un momento di commozione ma anche di prospettiva, poiché segna il passaggio a una nuova generazione di aerei e tecnologie aeroportuali. Mentre salutiamo con gratitudine i leggendari “Amx”, guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione, pronti ad abbracciare le sfide e le opportunità che la moderna aviazione ci riserva.