Torna FRATELLI DI CROZZA dal 19 febbraio sul NOVE

Ecco l’attesissimo primo personaggio di Maurizio Crozza in attesa della partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza, prevista pervenerdì 19 febbraio in prima serata sul NOVE.

Il comico genovese è per la prima volta nei panni di Mario Draghi, incaricato dal Presidente Mattarella di creare il nuovo Governo. L’economista, a modo suo, ringrazia per la fiducia…

