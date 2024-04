Un dramma a Gallarate nel Varesotto: coppia di anziani trovata morta in casa - Occhioche.it

Una tragica vicenda ha scosso la tranquilla cittadina di Gallarate, nel Varesotto, dove una coppia di settantenni è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione. La notizia ha destato sgomento e incredulità tra i vicini e la comunità locale, mentre le indagini sono ancora in corso per fare luce su questa terribile vicenda.

La scoperta macabra

Nella serata di ieri, il figlio della coppia ha fatto una scoperta agghiacciante: i genitori, marito e moglie, giacevano senza vita all’interno della loro casa. Le prime ipotesi parlano di un omicidio seguito da suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la consorte per poi togliersi la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, sotto il coordinamento del pm Susanna Molteni, per avviare le indagini e stabilire le dinamiche di quanto accaduto. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle modalità del delitto e del suicidio, né sul possibile movente che potrebbe aver spinto il marito a compiere un gesto così estremo. Inoltre, al momento è escluso l’intervento di terzi nella vicenda, che resta avvolta nel mistero.

La data della tragedia

Secondo indiscrezioni emerse dagli accertamenti in corso, sembra che la morte della coppia possa risalire a diversi giorni prima del macabro ritrovamento. Questo elemento aggiunge ulteriore drammaticità alla vicenda, suggerendo che i due anziani potessero essere morti da tempo prima che il loro destino fosse scoperto. Resta dunque ancora molta incertezza e confusione intorno a questo tragico evento che ha sconvolto la piccola comunità di Gallarate, lasciando tutti attoniti di fronte a una tragedia tanto inaspettata quanto misteriosa.