Un Impegno Solidale per il Futuro della Sanità in Italia - Occhioche.it

Mutuo Soccorso per un Sistema Sanitario Solidale

Più di trecento Società di mutuo soccorso, unite sotto l’egida della Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria , stanno mettendo in campo un’azione decisa per contribuire al miglioramento del sistema sanitario italiano. Il prossimo sabato 6 aprile, a Vicenza, queste società presenteranno un manifesto politico programmatico incentrato sul futuro della sanità nazionale.

L’obiettivo principale di questo movimento non è solo quello di avanzare rivendicazioni, ma piuttosto di offrire un contributo tangibile al sistema Paese. Le tre principali aree di intervento identificate sono: il sostegno al sistema sanitario nazionale attraverso accordi di integrazione pubblico-privati, la condivisione di buone pratiche e l’innovazione per ridurre le disuguaglianze, e il riordino delle normative settoriali per garantire un operato efficace all’interno di un quadro giuridico chiaro.

Collaborazione Attiva per Migliorare il Sistema Sanitario

Il presidente nazionale della Fimiv, Antonio Chelli, sottolinea l’impegno costante nel promuovere un dialogo interno sulle questioni legate alla sanità e alla salute in Italia. Le Società di mutuo soccorso si propongono come interlocutori attivi per le istituzioni pubbliche nel campo sanitario e sociosanitario, al fine di sostenere il Sistema Sanitario Nazionale in un momento di evidente difficoltà. La collaborazione con cooperative sociali, cooperative di medici e altri enti del terzo settore rappresenta un passo fondamentale verso il perseguimento di questo obiettivo comune.

Un Futuro Solidale e Partecipativo per la Sanità Italiana

Il tessuto delle Società di mutuo soccorso si propone di agire come ponte tra i bisogni dei cittadini e le istituzioni, mettendo in campo progetti condivisi e azioni concrete per garantire un sistema sanitario solido e inclusivo. L’impegno della Fimiv e delle società aderenti va ben oltre la mera assistenza sociale, proponendosi come partner attivo nella costruzione di un futuro migliore per la sanità italiana.