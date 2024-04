Un imprenditore di successo: Tommy Chiabra, l’amico di Fedez

Tommy Chiabra: una carriera di successo

Tommy Chiabra, nato a Genova nel 1986, è un imprenditore di 38 anni che ha dato vita a numerose iniziative di successo nel mondo degli affari. Dopo essersi laureato in Lingue e Comunicazione presso la IULM di Milano, nel 2011 ha fondato la Royal Yacht Supplies, un’azienda specializzata in yacht di lusso con sede a Montecarlo. È inoltre il fondatore di Neat Burger, un’azienda di hamburger a base vegetale tra le più rinomate a livello mondiale, e della Tommaso Chiabra Holding. Tommy Chiabra ha anche ricoperto il ruolo di investitore e membro del consiglio di amministrazione di Menè Inc., società che ha debuttato in borsa nel febbraio del 2018. Dal 2016 è consulente di Unicef Italia, dimostrando anche un grande impegno sociale oltre che imprenditoriale.

Tommy Chiabra e la sua vita personale

Nel luglio del 2022, Tommy Chiabra ha coronato la sua storia d’amore sposando la modella norvegese Frida Aasen, ex angelo di Victoria’s Secret e attiva nel settore della moda tra Milano, Parigi e New York. Il matrimonio è stato celebrato a Portofino, con una cerimonia presso la chiesa Divo Martino seguita da un ricevimento in una terrazza con vista mare. Tra gli illustri invitati presenti ci sono stati l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, l’ex partner di Chiara Ferragni Riccardo Pozzoli e Flavio Briatore. Prima di trovare l’amore con Frida, Tommy Chiabra è stato spesso al centro delle cronache rosa per i suoi flirt con personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Tra le sue frequentazioni passate si contano nomi come Fiammetta Cicogna, Melissa Satta, Nina Senicar ma anche star internazionali quali Selena Gomez e Lindsay Lohan, evidenziando un passato movimentato e ricco di incontri mediatici.