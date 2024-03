Un incontro straordinario: Vasco Rossi e Libera uniscono le voci per la Giornata della Memoria

Vasco Rossi e Libera si incontreranno in una diretta speciale su Instagram domani, mercoledì 13 marzo alle ore 16:15. A condurre l’evento sarà Lucilla Andreucci, del ufficio presidenza di Libera. Un dialogo senza freni in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno, dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Questo evento precede il corteo che si terrà a Roma il 21 marzo, partendo da Piazza Esquilino per giungere al Circo Massimo, dove verranno letti i nomi delle 1081 vittime innocenti delle mafie.

Vite spezzate, sacrifici impensabili

Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, membri delle forze dell’ordine, religiosi, imprenditori, sindacalisti, politici locali, tutti caduti per mano delle mafie. Le loro vite tragicamente interrotte per aver adempiuto al loro dovere con impegno e sacrificio.

Un’impronta di dolore indelebile

L’incontro tra Vasco Rossi e Libera si preannuncia emozionante e carico di significato. Questi nomi, queste vite spezzate, resteranno per sempre impressi nella memoria collettiva. La Giornata della Memoria e dell’Impegno rappresenta un’occasione cruciale per ricordare, onorare e continuare a lottare contro le sopraffazioni delle mafie.

Un legame indissolubile

La collaborazione tra Vasco Rossi e Libera è un segno tangibile di solidarietà e impegno. Due mondi diversi che si uniscono per una causa comune, per dare voce a chi non c’è più e per sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga sociale che continua a mietere vittime innocenti.

Un futuro di speranza

Questo incontro è anche un messaggio di speranza, di rinascita e di rinnovato impegno per un mondo migliore, libero dalla criminalità organizzata e dall’ingiustizia. La forza delle voci di Vasco Rossi e di Libera risuonerà insieme, amplificando il richiamo alla memoria e alla giustizia.