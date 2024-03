Un incontro strategico per la sicurezza di Monfalcone: Matteo Piantedosi e Anna Maria Cisint al Viminale

Impegno per la sicurezza territoriale

Un incontro di grande rilevanza si è svolto al Viminale tra il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint. L’obiettivo principale era esaminare la situazione della sicurezza del territorio, considerando in particolare la presenza di importanti realtà produttive e l’aumento del flusso di immigrati. La sindaca ha sottolineato l’importanza che Monfalcone continui a essere un modello nazionale di città sicura, garantendo condizioni di vivibilità urbane paritarie a tutti i cittadini attraverso azioni mirate di prevenzione e contrasto all’illegalità.

Una strategia comune per il rispetto della legalità

Durante il meeting, è emersa una profonda convergenza di vedute riguardo alla necessità di attuare una strategia rigorosa per promuovere il rispetto della legalità e dello stato di diritto. La sindaca Cisint ha evidenziato come la situazione abbia superato i limiti della sostenibilità sociale e urbana, sottolineando l’urgenza di interventi mirati. In risposta, il Ministro Piantedosi ha assicurato il pieno supporto delle istituzioni statali per presidiare la città, prendendo in considerazione le specifiche esigenze manifestate dal Comune.

Il coinvolgimento attivo della viceministro Vannia Gava

All’incontro ha preso parte anche la viceministro Vannia Gava, responsabile del tavolo interministeriale con il Comune di Monfalcone sulle questioni legate alla presenza dei cantieri navali. L’obiettivo è lavorare insieme per una revisione del modello produttivo al fine di invertire la tendenza all’arrivo massiccio di stranieri nel territorio. Si delinea così un’impostazione strategica e coordinata che coinvolge diversi livelli istituzionali per affrontare in maniera decisa le sfide legate alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile del territorio.