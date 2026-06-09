Un mosaico e una targa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica alla Scuola Aldobrandini di Ostia Antica

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Inaugurati un mosaico e una targa commemorativa per valorizzare il messaggio educativo di Sant’Agostino e Santa Monica

Si è svolta lunedì 8 giugno 2026 presso la Scuola Aldobrandini di Ostia Antica la cerimonia di inaugurazione di un mosaico e di una targa commemorativa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica, due figure centrali della tradizione cristiana e punti di riferimento per il percorso educativo delle nuove generazioni.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, ha rappresentato un importante momento di incontro tra istituzioni, scuola, comunità religiosa e territorio, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori della fede, della ricerca della verità, della sapienza e dell’amore per il prossimo.

La cerimonia alla Scuola Aldobrandini di Ostia Antica

All’evento hanno preso parte l’Assessore municipale alla Scuola e alle Politiche Giovanili Andrea Morelli, i rappresentanti dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, il Parroco della Chiesa di Sant’Aurea di Ostia Antica, docenti, studenti e famiglie.

La scopertura ufficiale del mosaico e della targa è stata accompagnata da momenti di riflessione e partecipazione, sottolineando il valore simbolico dell’opera e il forte legame tra la figura di Sant’Agostino, Patrono di Ostia, e la comunità locale.

Il mosaico con il simbolo dell’Ordine Agostiniano

Il mosaico inaugurato presso l’istituto raffigura il simbolo dell’Ordine Agostiniano, emblema che richiama il cuore trafitto e il libro, simboli della passione spirituale, della ricerca interiore e della sapienza che hanno caratterizzato il cammino di Sant’Agostino.

L’opera vuole ricordare agli studenti l’importanza della conoscenza, della riflessione e della crescita personale, valori che ancora oggi rendono attuale il pensiero del grande Dottore della Chiesa.

Accanto al mosaico è stata collocata una targa commemorativa con la dedica:

“A Sant’Agostino e Santa Monica — Guide luminose di fede, sapienza e amore, ispirino sempre il cammino educativo di questa comunità. Il mosaico soprastante, con il simbolo dell’Ordine Agostiniano, è stato benedetto da Papa Leone XIV il 3 giugno 2026.”

La benedizione di Papa Leone XIV

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa riguarda la benedizione ricevuta dall’opera da parte di Papa Leone XIV.

Il mosaico era stato presentato il 30 maggio scorso durante una celebrazione solenne presso la Basilica di Sant’Aurea di Ostia Antica. Successivamente, il 3 giugno 2026, una delegazione dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia ha avuto l’opportunità di presentare l’opera direttamente al Santo Padre durante l’Udienza Generale in Piazza San Pietro.

Papa Leone XIV ha benedetto il mosaico davanti ai fedeli presenti, conferendo all’iniziativa un valore spirituale ancora più profondo.

L’Associazione ha espresso particolare gratitudine al Parroco della Chiesa di Sant’Aurea e alla Prefettura della Casa Pontificia per aver reso possibile questo importante momento di condivisione e fede.

Sant’Agostino e Santa Monica: un messaggio educativo ancora attuale

La scelta di dedicare il mosaico e la targa a Sant’Agostino e Santa Monica non è casuale.

Sant’Agostino rappresenta ancora oggi uno dei più grandi pensatori della storia cristiana, autore di opere fondamentali come le Confessioni e simbolo della continua ricerca della verità.

Santa Monica, madre di Agostino, è invece esempio di perseveranza, dedizione familiare e amore educativo. La sua testimonianza continua a parlare alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori, mostrando come il dialogo, la pazienza e la fiducia possano contribuire alla crescita delle nuove generazioni.

Proprio questi valori sono stati indicati come fonte di ispirazione per la comunità scolastica della Scuola Aldobrandini, gestita dalla Fondazione Gold Millennium e da sempre impegnata nella formazione umana e culturale dei giovani.

Un progetto per la valorizzazione di Ostia Antica

L’inaugurazione del mosaico si inserisce in un più ampio percorso promosso dall’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, finalizzato alla valorizzazione culturale, spirituale e identitaria di Ostia Antica.

Tra gli obiettivi dell’associazione figurano:

la promozione della figura di Sant’Agostino e Santa Monica attraverso iniziative culturali e formative;

la collaborazione con scuole, istituzioni e realtà associative del territorio;

la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso di Ostia Antica;

l’organizzazione del Premio Sant’Agostino, dedicato a personalità e realtà distintesi per il proprio impegno civile, sociale e culturale.

Verso il Premio Sant’Agostino 2026

L’iniziativa della Scuola Aldobrandini rappresenta anche una tappa del percorso che porterà all’edizione 2026 del Premio Sant’Agostino, manifestazione che intende celebrare persone, enti e associazioni che si distinguono per la promozione del bene comune, della solidarietà e della crescita del territorio.

L’evento, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi per la comunità di Ostia Antica e per tutto il litorale romano.

Le parole dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia

«Questa giornata rappresenta un traguardo importante per la nostra Associazione» ha dichiarato il presidente Alessandro Paltoni. «Il mosaico benedetto da Papa Leone XIV e ora collocato nella Scuola Aldobrandini non è soltanto un’opera d’arte, ma un simbolo vivo che invita le giovani generazioni a camminare nella luce della fede, della sapienza e dell’amore, seguendo l’esempio di Sant’Agostino e Santa Monica».

Un messaggio che, attraverso il linguaggio dell’arte e della memoria, continuerà ad accompagnare studenti, famiglie e docenti nel loro percorso di crescita e formazione.