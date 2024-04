Un nuovo capitolo per Ultimo: il nuovo album “Altrove” e l’accusa di Morgan

Ultimo ritorna con il settimo album della sua carriera discografica, intitolato “Altrove” che sarà disponibile a partire dal 17 maggio. Un’attesa di poco più di un anno dalla pubblicazione del precedente lavoro, “Alba”, per il cantautore italiano amato dal pubblico.

La controversia con Morgan

La notizia dell’uscita di “Altrove” ha suscitato una polemica con Morgan, il quale ha accusato Ultimo di appropiazione indebita. L’artista ha espresso il suo dissenso attraverso un lungo messaggio, dichiarando che il titolo scelto da Ultimo sembra essere ispirato ad una sua precedente canzone intitolata “Altrove”, senza ricevere alcun riconoscimento per ciò.

Le dichiarazioni di Morgan

Morgan ha espresso il suo malcontento in merito all’omaggio non dichiarato, scrivendo: “Se il tuo titolo è un omaggio alla mia canzone credo che la cosa andrebbe comunicata, se invece non lo è e magari può anche darsi tu non la conosca, te lo sto facendo sapere”. Le accuse sono chiare e il cantante ha voluto sottolineare la questione delle idee e della trasparenza nel mondo della musica.

Il silenzio di Ultimo

La risposta di Ultimo alle accuse di Morgan è ancora attesa. Tuttavia, l’artista ha dichiarato: “Il punto non è una questione di diritti ma di idee” e ha sollevato il dubbio su come ci si sentirebbe se le situazioni fossero invertite. Un confronto che evidenzia la sensibilità e l’importanza delle ispirazioni nel mondo dell’arte.

Il concept di “Altrove” di Ultimo

Il comunicato stampa ufficiale ha sottolineato che “Altrove” è un racconto musicale che porta gli ascoltatori a scoprire un mondo interiore unico, custodito dentro ognuno di noi. L’album conta otto brani inediti e una collaborazione speciale con il rapper Mezzosangue. Ultimo ha dichiarato che la musica va al di là dei generi, sottolineando l’importanza di creare per amore e autenticità.

La collaborazione vincente

Ultimo ha già ottenuto un grande successo con la collaborazione con Geolier nel brano “L’ultima poesia”, una prova di come la musica possa unire artisti di diversi generi e arrivare dritta al cuore del pubblico. Il cantautore romano continua a sorprendere e a reinventarsi, regalando emozioni e storie attraverso la sua musica.