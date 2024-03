Un Nuovo Confronto: Rossella e Nunzio a Un Posto al Sole

Il Dramma Familiare di Rossella: Intrighi e Conflitti a Un Posto al Sole

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole in onda martedì 19 marzo 2024, la trama si infittisce con drammatici colpi di scena. Dopo i turbolenti eventi relativi al matrimonio, Michele inizia a confrontarsi con il difficile ruolo di padre, mentre Silvia trova inaspettatamente un alleato che la sostiene in mezzo al caos. Rossella si prepara a un confronto lungamente atteso, mentre Manuela è tormentata dai sensi di colpa riguardo a Irene. Nel frattempo, la piccola Irene sembra resistere alla collaborazione dei genitori, aggiungendo tensione alla situazione. Guido, ignaro dei segni d’affetto di Mariella, mantiene alti i livelli di tensione nella loro relazione.

