Un nuovo gossip su Fedez: l’interesse amoroso per Tini Stoessel

Introduzione:

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper Fedez si ritrova al centro del gossip. Secondo quanto riportato da Pomeriggio 5, il programma pomeridiano di Canale 5, sembra che il cantante abbia iniziato a frequentare la cantante e attrice argentina, Tini Stoessel. Questa voce si è diffusa dopo che sono emerse indiscrezioni riguardo un presunto flirt tra Fedez e la conduttrice Paola Di Benedetto, notizia prontamente smentita dalla diretta interessata.

Chi è Martina Stoessel?

Martina Stoessel, nota come Tini, è una cantante e attrice argentina nata nel 1997. La sua fama esplose più di dieci anni fa grazie al ruolo da protagonista nella telenovela argentina “Violetta”. La serie è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, trasmessa da Disney Channel in tutto il mondo, compresa l’Italia. Da quel momento, la carriera di Stoessel ha preso il volo, accumulando ruoli televisivi, cinque album in studio, esperienze da doppiatrice e persino il ruolo di giudice nella versione argentina di The Voice nel 2018. In passato è stata legata al calciatore Rodrigo De Paul. Secondo quanto trapelato dal programma di Canale 5, sembrerebbe che la 27enne di Buenos Aires sia diventata il nuovo interesse amoroso di Fedez, anche se al momento mancano conferme concrete in proposito.