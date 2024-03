Un Passo Avanti per il Benessere degli Animali nella Capitale

Presentazione del Garante degli Animali a Roma Capitale

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi, ha annunciato con entusiasmo l’istituzione del primo Garante per il benessere e la tutela degli animali a Roma Capitale. Questo ruolo cruciale è stato affidato a Patrizia Prestipino, il cui impegno politico e passione per la causa animale si sono rivelati fattori determinanti per la sua selezione. La sua nomina rappresenta un passo significativo verso la protezione e la promozione dei diritti degli animali nel territorio capitolino.

Un Angolo di Paradiso per i Felini: La Colonia ‘I gatti di Piramide’

L’evento di presentazione del Garante degli Animali si è svolto nella suggestiva ambientazione della Colonia Felina ‘I gatti di Piramide’ situata in via Ostiense. Uno scenario idilliaco che ospita una delle molte colonie feline presenti nella città di Roma, che si contano ben 5000. Qui, sotto lo sguardo attento di Prestipino, è emerso il desiderio condiviso di garantire a questi felini e a tutti gli animali una vita dignitosa e rispettata.

L’Importanza del Ruolo del Garante: Benessere, Tutela e Sensibilizzazione

Il ruolo del Garante degli Animali si concentra sulla promozione del benessere, della tutela e dei diritti degli animali all’interno del territorio romano. Senza ricevere alcuna indennità di funzione, il Garante si impegna attivamente nella sensibilizzazione sulla tutela degli animali, nella prevenzione e nel contrasto al randagismo, nonché nella raccolta di segnalazioni e reclami relativi ai maltrattamenti animali. Inoltre, ha il compito di interagire con le autorità competenti per monitorare da vicino le realtà animali presenti a Roma, come canili, allevamenti, circhi, il Bioparco e i laboratori di sperimentazione.

Visione e Impegno: La Determinazione di Patrizia Prestipino

Patrizia Prestipino, nel suo discorso emozionante, ha confessato di aver già ricevuto centinaia di messaggi da parte dei cittadini interessati alla causa animale. La sua esperienza come volontaria presso il canile di Porta Portese l’ha profondamente segnata, spingendola a credere fermamente nella cultura del rispetto per tutte le forme di vita senziente. La sua visione abbraccia l’idea che la convivenza tra esseri umani e animali richieda un profondo rispetto reciproco, un principio fondamentale che va trasmesso sin dai primi anni di vita.

Un Futuro più Compassionevole per gli Animali a Roma

Il nomina di Patrizia Prestipino come Garante degli Animali a Roma Capitale non solo conferma l’impegno delle istituzioni verso la protezione degli animali, ma rappresenta anche un passo avanti verso un futuro più compassionevole e rispettoso nei confronti di tutte le creature che abitano la città eterna. Grazie a leader come Prestipino, la voce degli animali trova finalmente un portavoce autorevole e determinato, pronto a difenderne i diritti e a garantirne il benessere in ogni angolo della capitale italiana.