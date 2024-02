Un piano di Zuppi per trasmettere fiducia e speranza

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: “Incentivare la Natalità è Cruciale”

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), Matteo Maria Zuppi, ha sottolineato l’importanza di incentivare la natalità, definendola come “un problema grossissimo, già nel presente e lo sarà sempre di più nel futuro”. Durante il primo incontro degli Stati Generali della Natalità a Bologna, Zuppi ha dichiarato all’Adnkronos che è fondamentale trovare risposte concrete e non superficiali a questa sfida. Ha enfatizzato la necessità di sviluppare “un piano che dia fiducia, garanzie, sicurezza e il gusto di guardare al futuro, alla bellezza della vita, della speranza, di trasmettere vita”.

Sicurezza e Sostegno: le Chiavi per Invertire la Tendenza

In un contesto di incertezza come quello attuale, Zuppi ha sottolineato l’importanza di garantire sicurezza e sostegno alla popolazione. Ha affermato che in momenti di grande difficoltà, come quello attuale, è essenziale fornire tutte le certezze possibili, come la sicurezza abitativa, la lotta al precariato e il supporto economico. Ha evidenziato che nei paesi in cui sono state adottate queste misure, si è registrata un’inversione della tendenza demografica.

Guardare alla Vita con Speranza e Passione

Zuppi ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di guardare alla vita con speranza e passione. Ha invitato a credere che la vita abbia un significato quando viene condivisa con gli altri. Ha sottolineato che è fondamentale trasmettere un messaggio positivo sul futuro e sulla bellezza della vita, per ispirare fiducia e ottimismo nelle generazioni presenti e future.

