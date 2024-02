Un piano di Zuppi per trasmettere fiducia e speranza

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: “Natalità e Futuro”

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), Matteo Maria Zuppi, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della natalità in Italia, definendolo “un problema grossissimo, già nel presente e lo sarà sempre di più nel futuro”. Durante il primo incontro degli Stati Generali della Natalità a Bologna, Zuppi ha evidenziato la necessità di trovare risposte concrete e durature, lontane da soluzioni superficiali.

“Serve un piano che dia fiducia, garanzie, sicurezza e il gusto di guardare al futuro, alla bellezza della vita, della speranza, di trasmettere vita”, ha dichiarato Zuppi, sottolineando l’urgenza di affrontare la questione con determinazione e lungimiranza. Questo evento, promosso dalla Fondazione in collaborazione con l’Associazione Bologna Bene Comune, si pone l’obiettivo di stimolare un dibattito costruttivo sulla natalità e le sue implicazioni per il futuro del Paese.

Sicurezza e Speranza: le Parole Chiave per Affrontare la Crisi

In un contesto di incertezza e precarietà, Zuppi ha evidenziato l’importanza di garantire sicurezza e stabilità alla popolazione. “In momenti così difficili, alla ricerca di tanta sicurezza, dobbiamo dare tutte le sicurezze: la casa, combattere il precariato, dare i sostegni”, ha affermato il presidente della Cei. Ha sottolineato che nei paesi dove sono state adottate misure di sostegno simili, si è registrata un’inversione di tendenza nella diminuzione dei tassi di natalità.

Infine, Zuppi ha invitato a guardare alla vita con ottimismo e passione, sottolineando l’importanza di donare e condividere esperienze e opportunità. “C’è tanto da saper guardare alla vita con speranza, con passione e credere che la vita ha senso quando la doni a qualcuno”, ha concluso il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, evidenziando la centralità della solidarietà e della prospettiva futura nella sfida della natalità.

Conclusioni

Il dibattito sulla natalità in Italia si arricchisce di spunti e riflessioni grazie all’iniziativa degli Stati Generali della Natalità a Bologna. Le parole di Matteo Maria Zuppi evidenziano la complessità della questione e l’urgenza di adottare misure concrete per affrontare il declino demografico. Sicurezza, speranza e solidarietà emergono come elementi fondamentali per stimolare una rinascita della natalità e garantire un futuro prospero per il Paese.

