Un pilota thailandese diventa eroe: il parto a bordo del velivolo

Nel bel mezzo del volo VietJet diretto a Bangkok da Taipei, una situazione inaspettata ha portato il pilota Jakarin Sararnrakskul a diventare un eroe. La storia ha dell’incredibile: una donna è entrata in travaglio in uno dei bagni riservati ai passeggeri. In un momento di emergenza, il pilota ha preso una decisione coraggiosa pur non avendo alcuna competenza ostetrica.

Il coraggio di Jakarin Sararnrakskul

Nonostante non fosse preparato per una situazione del genere, Jakarin Sararnrakskul ha assunto il comando della situazione quando una passeggera è entrata in travaglio durante il volo. Con la destinazione ancora lontana e impossibilitato a tornare indietro, il pilota ha preso una decisione che avrebbe cambiato per sempre la vita di una donna e del suo bambino.

Un lieto fine a 10.000 metri d’altezza

Grazie alla prontezza d’animo del pilota, il parto è avvenuto senza intoppi e la donna ha dato alla luce un bambino sano e vitale. Il pilota ha condiviso la gioia del momento su Instagram, pubblicando foto emozionanti insieme al neonato appena nato. Il bambino è stato soprannominato dall’equipaggio “Sky”, un piccolo che potrà vantarsi di essere nato in cielo per tutta la vita.

Il futuro racconto di una nascita speciale

Dopo l’atterraggio, madre e figlio sono stati affidati alle cure dei paramedici già pronti in aeroporto. I controlli medici hanno confermato che entrambi si trovano in ottima salute, regalando un lieto fine a una situazione al limite. Il pilota ha espresso la sua gioia nell’avere contribuito alla nascita di un bambino così speciale, destinato a raccontare una storia unica per sempre.

Una curiosità sui voli prima del parto

_La compagnia italiana di bandiera Ita ha delle precise regole per le future mamme che desiderano viaggiare in aereo. Si sconsiglia di viaggiare nei sette giorni precedenti il parto e si richiede un nulla osta sanitario nelle ultime quattro settimane di gravidanza, specialmente in caso di complicazioni mediche o di parto gemellare. Una precauzione importante per garantire la sicurezza e la salute di mamme e bambini durante i viaggi.