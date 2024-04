Un Pomeriggio di Intrattenimento e Gossip: Gli Attori svelano tutti i segreti a Domenica In - Occhioche.it

Introduzione

La trasmissione Domenica In è pronta a regalare un’altra puntata ricca di emozioni e ospiti speciali. Con la conduzione di Mara Venier, il pubblico si prepara a immergersi in un mondo fatto di interviste esclusive e retroscena inediti sul mondo dello spettacolo.

Gli Attori Raccontano le loro Storie

Nella puntata del 7 aprile, gli attori protagonisti delle serie tv e dei film più amati dagli italiani si siederanno sul divano di Domenica In per raccontare i segreti delle loro interpretazioni più celebri. Da dietro le quinte agli aneddoti divertenti sul set, niente verrà lasciato al caso in questa puntata imperdibile.