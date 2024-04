Un Ponte tra Saperi Accademici e Realtà Aziendali: Il Prestigioso ‘Percorso d’Eccellenza’ all’Università della Calabria

Promuovendo una Sinergia tra Teoria e Pratica

Il “Percorso d’Eccellenza 2024” presso l’Università della Calabria ha l’obiettivo ambizioso di mettere in contatto gli studenti con le migliori menti manageriali delle aziende partner, aprendo le porte a una sinergia proficua tra teoria accademica e esperienze pratiche. Questo innovativo approccio è guidato dalla professoressa Giusy Ambrogio, che ha lavorato instancabilmente per creare un ambiente educativo che trasmetta conoscenze aziendali vitali attraverso seminari interattivi, lavori di gruppo e attività mirate nei moderni spazi del campus di Arcavacata.

Un Lineup di Eccellenze Aziendali

Nell’edizione attuale, che ha preso il via il 4 aprile e si concluderà il 7 giugno, il “Percorso d’Eccellenza” vanta la partecipazione di rinomate aziende come Stellantis, L’Oreal, Logista, Accenture e Tiscali. Inoltre, la Calabria sarà rappresentata da Agrumaria Reggina, mentre Orizzonti AdR, un’associazione di professionisti esperti in negoziazione e gestione dei conflitti, completa la prestigiosa lista dei partner aziendali coinvolti.

Un Successo Che Trascede il Tempo

La professoressa Giusy Ambrogio sottolinea con orgoglio che il “Percorso d’Eccellenza” è diventato un pilastro fondamentale nel calendario accademico, consolidandosi come un evento di grande rilevanza e attesa, dopo otto anni di crescita e successi. La partecipazione di aziende di fama internazionale, delegate da dirigenti di alto livello, evidenzia l’importanza e l’attrattiva di questa iniziativa. Nel corso degli anni, è emerso chiaramente come la collaborazione sinergica tra aziende e istituzioni accademiche porti vantaggi tangibili per entrambe le parti coinvolte.

Un’Opportunità per i Migliori Talenti Accademici

Il “Percorso d’Eccellenza” offre uno stimolante ambiente di apprendimento per i 12 talenti più promettenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale. Durante l’edizione in corso, verranno esplorate diverse tematiche cruciali, dall’ottimizzazione della gestione della catena di approvvigionamento dei prodotti stagionali alla pianificazione efficiente della distribuzione lungo complesse reti logistiche. Inoltre, saranno approfonditi approcci innovativi come il design thinking e l’open innovation per la progettazione di prodotti, insieme alle sfide specifiche legate alla gestione dei magazzini e ai processi industriali nel settore automobilistico.

In conclusione, il “Percorso d’Eccellenza” all’Università della Calabria si distingue come un ponte vitale tra l’ambito accademico e quello aziendale, offrendo ai talenti emergenti un’opportunità unica di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze attraverso un’esperienza formativa di alto livello.