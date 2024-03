Un Posto al Sole: Guida per Seguire la Soap Opera in Diretta o in Streaming - Occhioche.it

Se siete amanti della soap opera Un Posto al Sole e state cercando di seguire gli episodi in diretta ma vi state perdendo il momento giusto, siete nel posto giusto. La celebre soap italiana, creata da un team composto da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen insieme a Michele Zatta, va in onda tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50. Tuttavia, se per qualsiasi motivo non potete sintonizzarvi al momento esatto dell’inizio, non disperate: potrete sempre recuperare gli episodi in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di Rai, RaiPlay.

In Diretta o No? Ecco come Non Perdervi Nemmeno un Episodio di UPAS!

Orari e Variazioni: Quando Guardare Un Posto al Sole su Rai 3

Un Posto al Sole, la soap opera ambientata a Pallazzo Palladini, viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3, con un’inizio ritardato rispetto agli orari classici. A partire dal 29 settembre 2022, l’orario di inizio è stato spostato dalle 20:45 alle 20:50, con una durata che si aggira intorno ai 35 minuti per ogni episodio. Sebbene possa accadere che qualche puntata inizi leggermente in ritardo, potrete sempre recuperarla successivamente su RaiPlay, senza perdere neanche un dettaglio delle vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole su RaiPlay: Come Accedere Alle Puntate in Streaming

Se seguire gli orari televisivi non è sempre semplice, non temete! Grazie alla disponibilità di Un Posto al Sole su RaiPlay, potrete guardare le puntate in diretta o in modalità on demand. RaiPlay è la piattaforma gratuita che ospita numerosi programmi, serie e film prodotti dalla televisione pubblica italiana. Gli utenti possono accedervi tramite diversi dispositivi, come PC con un browser, smartphone e tablet con l’applicazione dedicata, Amazon FireTV e Smart TV compatibili. Basta accedere al sito, effettuare il login o registrarsi gratuitamente, cercare Un Posto al Sole e premere “Play” per godervi tutte le emozionanti vicende della soap in ogni momento.