Un regalo di Pasqua per i fan di Everywhere I Go: una sorpresa speciale da Mediaset Infinity

Nella ventiduesima puntata di Everywhere I Go, Ayda e Ibo si trovano bloccati in un bosco senza segnale e impossibilitati a chiamare aiuto. La situazione si fa sempre più critica, creando tensione e suspense per i telespettatori affezionati.

Intrighi e sorprese: il complicato intreccio di destinazioni in Everywhere I Go

Mentre Ayda e Ibo affrontano il loro dilemma, Merve si preoccupa per Selin, incapace di avvertirla di non tornare a casa con Demir. I genitori di Selin, invece, stanno organizzando una festa a sorpresa, creando un mix imprevedibile di emozioni e situazioni inaspettate.

Appuntamento fisso su Mediaset Infinity: la nuova programmazione di Everywhere I Go

La serie turca Everywhere I Go continua a regalare emozioni con un episodio nuovo ogni giorno dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity. Tuttavia, in un gesto straordinario a sorpresa, in questa settimana speciale gli appassionati potranno godere di un episodio anche di domenica, ampliando così le possibilità di seguire le vicende dei personaggi amati.

La trama avvincente di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore si rivela sempre più avvincente e ricca di colpi di scena. Grazie a Mediaset Infinity, i fan possono immergersi in un universo intrigante fatto di amore, mistero e destino intrecciato, un’esperienza imperdibile per chi ama le storie avvincenti e le emozioni autentiche.