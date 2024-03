Un Restauro Elitario: Palazzo Marino si Prepara a Risplendere

Un Nuovo Inizio

Al centro di Milano, c’è un edificio che ha visto secoli di storia scorrere tra le sue mura ma che ora, finalmente, si prepara a rivelare tutto il suo splendore dopo anni di attesa. Palazzo Marino, la maestosa sede del Comune di Milano, è pronto a intraprendere un viaggio di trasformazione attraverso un imponente restauro, che ha preso il via con il montaggio dei ponteggi.

Un Rinnovamento Generoso

Mentre l’attesa per il restauro di Palazzo Marino culmina con l’inizio dei lavori, una nota di generosità risuona nel progetto. Il gruppo Tod’s si presenta come mecenate, contribuendo interamente al finanziamento dei lavori di conservazione e recupero, regalando alla città di Milano un’opportunità unica di riportare alla luce la magnificenza di questo simbolo storico.

Un’intervento dal Valore Inestimabile

Con un investimento che supera i 2,2 milioni di euro, il restauro di Palazzo Marino abbraccia un’importanza che va ben oltre il mero recupero architettonico. I dettagli raffinati delle facciate esterne e interne cinquecentesche del Cortile d’Onore saranno oggetto di attenzione in un progetto che si prefigura come un tributo alla storia e alla cultura della città.

Un Viaggio nel Tempo

I lavori, che si estenderanno per un periodo massimo di 16 mesi, offrono l’opportunità non solo di rinnovare l’aspetto fisico di Palazzo Marino, ma anche di aprire le porte alla comunità, permettendo al pubblico di avvicinarsi alla bellezza nascosta di questo gioiello architettonico. Iniziative come i “cantieri aperti” e la creazione di una storia illustrata del palazzo renderanno tangibile la storia che si cela dietro le sontuose facciate del centro civico di Milano.

Un’Occasione di Rinascita

Mentre si alza il sipario su questa nuova fase della vita di Palazzo Marino, la città di Milano si prepara a vedere risplendere uno dei suoi tesori più preziosi. Il restauro non sarà solo un atto di conservazione, ma un’opportunità di riscoperta e celebrare l’identità e l’orgoglio di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato.