Un Salvataggio Umamitario: Sbarco di 336 Naufraghi da Ocean Viking

Un Accoglienza sotto la Pioggia

La nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranée ha portato in salvo 336 naufraghi, inclusi famiglie intere e due donne incinta, che hanno finalmente raggiunto Ancona sotto una pioggia battente. Questo sbarco, iniziato intorno alle 17.30, ha visto lo sbarco di 304 adulti e minori con le loro famiglie, insieme a 32 minori non accompagnati. Mentre 10 ragazzi sono rimasti ad Ancona, altri sono stati trasferiti a Pesaro Urbino, Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. Inoltre, molti altri migranti sono stati destinati a località nel Lazio, in Puglia e in Toscana.

La Diversità dei Naufraghi

Con 25 nazionalità rappresentate tra i naufraghi, includendo 252 maschi, 31 donne e 21 minori accompagnati, questo sbarco ha dimostrato la diversità dei migranti a bordo dell’Ocean Viking. In particolare, spiccano le nazionalità siriane, pakistane, egiziane e maliane tra le persone salvate. Due donne incinte sono state portate in ospedale per accertamenti medici necessari.

Un’Accoglienza Coordinata

Il vice sindaco Giovanni Zinni ha elogiato il coordinamento impeccabile della prefettura nel ricevere i naufraghi. Forze dell’ordine, personale sanitario, associazioni di assistenza e altri volontari si sono uniti sul molo 19 per fornire assistenza medica, identificare gli individui e garantire che le procedure di accoglienza fossero seguite nel modo più efficiente. I migranti sono stati sottoposti agli accertamenti medici necessari prima di essere trasferiti al Palaindoor per i passaggi successivi.

