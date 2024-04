Un titolo medio-lungo, informativo, con focus e parole chiave: Rosy Chin, Replicza a una critica social e difende la sua vita da ex gieffina

Rosy Chin: terzo posto al Grande Fratello e ritorno alla normalità

Rosy Chin si è piazzata al terzo posto nella finale dell’edizione più recente del Grande Fratello. L’ex concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa più famosa d’Italia lo scorso settembre, concluse le sue avventure il 25 marzo. Dopo poche settimane, Rosy è tornata alla sua routine, soprattutto al lavoro come chef. Recentemente, ha trascorso una serata in discoteca, dove ha incontrato alcuni ex coinquilini del reality show e ha portato con sé parte della sua famiglia, inclusa sua figlia e suo marito.

Rosy Chin risponde a una critica social

La famosa chef ha condiviso su un post sui social i momenti più significativi della sua settimana trascorsa in compagnia di amici e parenti. Tuttavia, un utente ha scritto: “Dopo 7 mesi dovresti stare con i figli, non in discoteca!“. In risposta alla critica, Rosy ha difeso la sua scelta affermando di essere in compagnia di sua figlia e suo marito quella sera, ma che avrebbe comunque il diritto di dedicarsi del tempo libero. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di insegnare ai propri figli l’indipendenza e la forza, anche se lei sarà sempre presente per loro. Infine, concludendo la sua replica, ha affermato: “Nulla ci separa, tranquillo“. Nei commenti al post, numerosi messaggi positivi hanno elogiato Rosy e la sua avventura nel Grande Fratello.