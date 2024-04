Un Titolo: Ultimo e il nuovo album “Altrove”: polemiche con Morgan

Panoramica su Ultimo e il suo nuovo album “Altrove“

Ultimo, noto cantautore italiano, è pronto a tornare sulle scene musicali con il suo settimo album dal titolo “Altrove”. L’uscita dell’album è prevista per il 17 maggio, a breve distanza dal precedente lavoro “Alba”.

Le polemiche con Morgan

Il ritorno di Ultimo non è passato inosservato, soprattutto per le polemiche sollevate da Morgan, altro artista di spicco della scena musicale italiana. Quest’ultimo ha accusato Ultimo di appropriazione indebita, sostenendo che il titolo scelto per il nuovo album, “Altrove”, sia un chiaro riferimento a uno dei suoi brani più celebri.

Le risposte di Ultimo

Nonostante le accuse ricevute da Morgan, *Ultimo non ha ancora commentato pubblicamente la questione. Tuttavia, in un comunicato stampa, il cantautore romano ha descritto “Altrove” come un vero e proprio racconto musicale, un viaggio intimo e personale attraverso mondi e emozioni diverse*.

Il nuovo album di Ultimo

“Altrove” sarà composto da 8 brani inediti e vedrà la partecipazione speciale del rapper *Mezzosangue in una delle tracce. Ultimo ha sottolineato l’importanza di collaborare con artisti di diversi generi musicali, ponendo l’accento sull’amore e l’autenticità nella creazione musicale*.

La collaborazione con Geolier

In attesa del lancio ufficiale di “Altrove”, *Ultimo già si trova in cima alle classifiche grazie a una collaborazione sorprendente con Geolier nel brano “L’ultima poesia”. Nonostante le differenze stilistiche, i due artisti hanno unito le proprie voci in un connubio che ha conquistato il pubblico*.