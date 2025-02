Un turista italiano perde la vita in Portogallo a causa di un’onda travolgente

Ultimo aggiornamento il 18 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

Il corpo di un uomo di 36 anni, di nazionalità italiana, è stato rinvenuto in mare al largo di Vila Cha, in Portogallo. La tragica scoperta è avvenuta il 18 febbraio 2025, quando alcuni pescatori hanno segnalato la presenza del cadavere. La vittima era scomparsa sabato scorso, dopo essere stata travolta da un’onda mentre si trovava sul molo di Foz do Douro, una delle località balneari più celebri della città di Porto.

Il ritrovamento del cadavere

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il corpo è stato recuperato in mare da un gruppo di pescatori che si trovava nella zona. La notizia ha suscitato grande attenzione, poiché l’uomo era stato dato per disperso dopo un incidente avvenuto nei pressi del faro di Felgueiras. Sabato, alcuni passanti avevano notato un uomo cadere in acqua e avevano immediatamente allertato le autorità. Le operazioni di ricerca erano state avviate tempestivamente, coinvolgendo squadre di sommozzatori e un elicottero per setacciare l’area circostante.

Le ricerche erano state complicate dalle condizioni del mare, ma le forze dell’ordine hanno continuato a lavorare instancabilmente per trovare la vittima. Purtroppo, il ritrovamento del corpo ha confermato le peggiori paure dei familiari e degli amici, che speravano in un esito diverso.

Le circostanze dell’incidente

L’incidente che ha portato alla scomparsa dell’italiano è avvenuto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Nonostante i cartelli che avvisavano del pericolo di onde alte, l’uomo si era avventurato sul molo di Foz do Douro. Le autorità locali hanno riferito che, mentre camminava, è stato improvvisamente travolto da un’onda, perdendo l’equilibrio e cadendo in acqua.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo il segnale d’allerta, con la speranza di poterlo salvare. Tuttavia, le condizioni del mare e il tempo trascorso hanno reso difficile il recupero. Le autorità hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai segnali di pericolo quando si è in prossimità dell’acqua.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle spiagge e sull’importanza di rispettare le avvertenze fornite dalle autorità locali. La comunità di Porto è in lutto per la perdita di un giovane, e si spera che incidenti simili possano essere evitati in futuro.